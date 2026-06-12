Instagram, Facebook и Messenger не работают по всему миру: что известно

На вечер 12 июня пользователи по всему миру сообщили о проблемах в работе сервисов компании Meta.

12 июня зафиксирован масштабный сбой в работе сервисов корпорации Meta. Проблемы наблюдаются в Facebook, Instagram, Messenger и Threads. Об этом сообщают пользователи и сервис Downdetector.

Пользователи не могут обновить ленту и даже войти в аккаунты. Некоторые пользователи жалуются, что приложения и веб-версии соцсетей внезапно разлогинились, а при попытке зайти заново система выдает ошибку.

Meta пока не прокомментировала сбой своих сервисов.

Видео дня

Пользователи соцсетей вспомнили, что недавно Meta провела крупнейшее сокращение персонала в своей истории. Цукерберг уволил 20% своего штата, чтобы компенсировать огромные вложения в искусственный интеллект.

Напомним, на прошлой неделе в Украине произошел масштабный сбой интернета: тогда перестали работать банки и соцсети.

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