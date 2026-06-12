Instagram, Facebook и Messenger не работают по всему миру: что известно

12 июня зафиксирован масштабный сбой в работе сервисов корпорации Meta. Проблемы наблюдаются в Facebook, Instagram, Messenger и Threads. Об этом сообщают пользователи и сервис Downdetector.
Пользователи не могут обновить ленту и даже войти в аккаунты. Некоторые пользователи жалуются, что приложения и веб-версии соцсетей внезапно разлогинились, а при попытке зайти заново система выдает ошибку.
Meta пока не прокомментировала сбой своих сервисов.
Пользователи соцсетей вспомнили, что недавно Meta провела крупнейшее сокращение персонала в своей истории. Цукерберг уволил 20% своего штата, чтобы компенсировать огромные вложения в искусственный интеллект.
Напомним, на прошлой неделе в Украине произошел масштабный сбой интернета: тогда перестали работать банки и соцсети.