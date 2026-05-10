4 скрытых способа, которыми Meta отслеживает вас через Instagram – и как это остановить

Большинство этих настроек спрятаны довольно глубоко, поэтому большинство пользователей даже не подозревают об их существовании.

С сегодняшнего дня Instagram официально отключает сквозное шифрование в личных сообщениях. Это значит, что компания Meta Цукерберга сможет читать ваши переписки, просматривать отправленные фото, видео и голосовые.

Если вы беспокоитесь о приватности своей переписки, есть парочка простых настроек, которые помогут лучше защитить ваши данные.

1. Instagram скрыто просматривает вашу галерею

Оказывается, что Instagram анализирует не только загруженные фото, но и те снимки, которые просто лежат в галерее телефона.

Видео дня

Если вы когда-либо соглашались на "Предложения публикаций из галереи" , приложение может читать метаданные ваших личных снимков и предлагать контент для ленты.

Как отключить:

На Android: зайдите в настройки телефона → Приложения → Управление приложениями → Instagram → Разрешения → Фото и видео → Ограниченный доступ.

На iOS: Настройки → Instagram → Фото → выберите "Ограниченный доступ".

2. Meta отслеживает вас по всему интернету

Meta отслеживает вашу активность на сотнях приложений и сайтов с помощью истории браузинга и использует эти данные для таргетированной рекламы.

Как отключить:

Откройте Instagram → нажмите на три полоски в правом верхнем углу.

Центр аккаунтов → Ваша информация и разрешения.

Ваши действия вне платформ Meta → Manage future activity.

Нажмите "Отключить информацию о будущих действия".

3. Оффлайн-сопоставление покупок

Купили что-то в обычном магазине – и через пару дней в Instagram появилась реклама именно этого товара? Ритейлеры загружают списки клиентов (email и телефон) в Meta, и система "сопоставляет" их с вашим профилем.

Как отключить:

Instagram → три полоски → Центр аккаунтов.

Рекламные предпочтения → Настройки рекламы.

Информация о действиях от рекламных партнеров.

Просмотреть настройки → Выбрать "Нет".

4. Meta обучает ИИ на ваших данных

Если вам больше 18 лет, Meta по умолчанию использует ваши публичные фото, подписи и посты для обучения генеративного ИИ – чтобы создавать более "живые" изображения, видео и тексты.

Как отключить:

Instagram → три полоски → Центр приватности (придется немного полистать).

ИИ от Meta → Информация, которой вы делитесь в продуктах Meta.

Введите свой email и отправьте запрос на отключение.

Meta активно использует всевозможные каналы для сбора персональных данных. Большинство этих настроек спрятаны довольно глубоко, поэтому большинство пользователей даже не подозревают об их существовании.

Рекомендуется проверить все четыре пункта прямо сейчас – это займет всего несколько минут, но заметно снизит объём собираемой о вас информации.

Ранее эксперты назвали пять скрытых возможностей Wi-Fi роутера, которыми никто не пользуется. Современный роутер – это не просто "раздатчик интернета", а полноценный центр управления сетью.

Также пользователям рассказывали о роковой ошибке при покупке телевизора, о которой молчат продавцы.

Вас также могут заинтересовать новости: