Украинская теннисистка Ястремская обыграла титулованную соперницу на турнире в Нью-Йорке (видео)

Даяна Ястремская прошла во второй круг.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская успешно стартовала на турнире в Нью-Йорке.

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В первом раунде украинка обыграла победительницу двух турниров "Большого шлема" Винус Уильямс.

Ястремская одержала победу в упорном матче в трех сетах - 5:7, 6:2, 7:5.

Украинка впервые встречалась на корте с Винус Уильямс.

Отметим, что Ястремская могла сняться с матча после первого сета. Об этом она сообщила в комментарии wtatennis.com.

"Я подвернула лодыжку и, если честно, полностью переключилась. Я начала думать о боли, как я ее подвернула и что будет дальше. После первого гейма во второй партии я действительно хотела сняться с матча. Но в следующем гейме, когда я подавала, то сказала себе, что не буду сниматься. Решила играть до конца", - рассказала Ястремская.

Во втором круге Ястремская сыграет против американки Бернарды Перры, которая является 61-й ракеткой мира.

Обзор матча опубликовал официальный канал WTA в YouTube.

Ранее также сообщалось о том, что Ястремская представила свою вторую песню.

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Автор: Антон Дударь