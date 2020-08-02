Известная украинская теннисистка представила свою вторую песню (видео)
11:52, 02 августа 2020Другое
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Теннисистка Даяна Ястремская продолжает пробовать свои силы в музыке.
Ястремская начала музыкальную карьеру во время карантина / фото wtatennis.com
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская представила уже свою вторую песню во время паузы в сезоне, которая связана с коронавирусом.
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Песня спортсменки опубликована на ее официальном YouTube-канале. Она получила название "Любимый трек".
"Почему именно любимый трек? Наверное, потому что он делался с любовью, с искренностью, с душой. Многие спрашивают, будет ли клип к этому треку. Да, будет, несмотря на турниры, я постараюсь найти возможность и время снять классный клип со своей командой", - написала теннисистка в Instagram.
УНИАН ранее сообщал о том, что Ястремская стала героиней мультфильма о противодействии коронавирусу.
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