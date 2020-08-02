Известная украинская теннисистка представила свою вторую песню (видео)

Теннисистка Даяна Ястремская продолжает пробовать свои силы в музыке.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская представила уже свою вторую песню во время паузы в сезоне, которая связана с коронавирусом.

Читайте такжеИзвестная украинская теннисистка выпустила свою дебютную песню (видео)

Песня спортсменки опубликована на ее официальном YouTube-канале. Она получила название "Любимый трек".

"Почему именно любимый трек? Наверное, потому что он делался с любовью, с искренностью, с душой. Многие спрашивают, будет ли клип к этому треку. Да, будет, несмотря на турниры, я постараюсь найти возможность и время снять классный клип со своей командой", - написала теннисистка в Instagram.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ястремская стала героиней мультфильма о противодействии коронавирусу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram