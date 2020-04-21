"Не хочу никого обманывать": борец Беленюк объяснил, почему использует в быту русский язык

Украинский борец-депутат заявил, что всю жизнь разговаривает на русском языке.

Украинский борец и депутат Верховной Рады Жан Беленюк рассказал, на каком языке предпочитает разговаривать.

Слова Беленюка приводит Tribuna.com.

"Я живу в Украине, хорошо знаю украинский язык, могу на нем разговаривать. Но в своем общении, быту я использую русский язык. Я не хочу никого обманывать, строить из себя человека, который нарочито разговаривает на публике, в соцсетях на украинском, якобы заигрывая с тему, кому это было бы приятно. Я хочу быть максимально искренним в этом отношении.

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Когда я в формальной обстановке, где я по закону обязан разговаривать на украинском языке, я там на нем разговариваю. Не знаю, как могут всплывать такие вопросы. Я ходил в украинскую школу, учился на украинском, нормально общаюсь. Но в личной жизни я использую русский, вот и все", - сказал Беленюк.

По словам спортсмена, он всегда переходит на украинский язык, когда с ним говорят по-украински.

"Когда со мной начинают говорить на украинском - я всегда перехожу на украинский. Но когда вокруг все говорят на русском, ты всю жизнь разговариваешь на русском, то я не вижу вопроса, на каком языке говорить. Мне комфортнее говорить по-русски в русскоговорящей среде", - отметив Беленюк, добавив, что мыслит на русском.

"Не хочу, как какие-то президенты или чиновники, только для того, чтобы понравиться публике, сейчас это тренд, делать из себя украиноязычного человека, показывать это, а дома разговаривать на русском. Я такого делать не буду", - отметил борец.

Он также подчеркнул, что "главное - знать и понимать украинский язык".

УНИАН также сообщал о том, что Беленюк оценил ситуацию с возможным сокращением финансирования спорта.