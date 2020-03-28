"Самые печальные последствия": Беленюк оценил ситуацию с возможным сокращением финансирования спорта

Украинский борец считает, что по спорту может быть нанесен серьезный удар.

Борец греко-римского стиля и народный депутат Украины Жан Беленюк поделился мнением относительно возможного сокращения на 55 процентов бюджетных расходов на спорт в связи с пандемией коронавируса.

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Спортсмен высказался на своей странице в Facebook.

"Актуальный вопрос сейчас - предложенные изменения в бюджет Украины на 2020 год. Цифры, которые я увидел по расходам на сферу спорта, очень потрясли меня. Безусловно, ситуация, которая сложилась в стране, и борьба с распространением пандемии COVID-19, это очень важно, но что нас ждет после борьбы с вирусом?

Предложенное сокращение расходов повлечет за собой очень тяжелые последствия. Всем нам известно, что из-за пандемии были отменены или перенесены очень много соревнований, на которых спортсмены должны были получить лицензии для участия в Олимпийских играх, которые тоже были перенесены. Четких дат или понимания, как все будет происходить после пандемии, мы не имеем, но это время наступит", - отметил Беленюк.

По мнению лучшего спортсмена Украины-2019, сокращение финансирования может помешать в борьбе за лицензии на Олимпиаду:

"Были перенесены Олимпийские игры, отборочные турниры к которым также не все были проведены, так что не все спортсмены получили лицензии. Сокращение расходов и отсутствие возможности провести и принять участие в этих мероприятиях могут иметь самые печальные последствия для украинского спорта в будущем.

Я провел все необходимые консультации по сложившейся ситуации. Для того, чтобы украинские спортсмены и тренеры могли работать и участвовать в соревнованиях, расходы на проведение только спортивных мероприятий в рамках календаря должны составлять не менее 814 млн грн.

Убежден, что правительство учтет это при доработке изменений в бюджет 2020 года. Надеюсь на поддержку всех неравнодушных к украинскому спорту и спортивного сообщества", - написал борец.

УНИАН ранее сообщал о том, что спортивные федерации обратились к правительству по вопросу сокращения финансирования.