Фантастическая игра Эдвина помогла Химику четвертый раз в сезоне победить Черкасские Мавпы

Игра завершилась со счетом 82:96/

Чемпионы Украины Черкасские Мавпы принимали лидера сезона Химик в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч.

Игра завершилась со счетом 82:96, сообщает официальный сайт соревнований.

Хозяева неплохо стартовали, совершив мини-рывок в дебюте, но Химик очень быстро оправился и взял игру в свои руки. Южненцы просто уничтожали чемпионов в трехсекундной зоне, набрав 20 из 25 очков из краски еще в первой четверти.

Во второй десятиминутке черкащане сумели немного оттеснить соперника от своей корзины, но подопечные Виталия Степановського сделали сопротивление на атаки с дальней дистанции, с чем у гостей в первой половине было все хорошо - 5 точных попыток из 9. По індивідуалій, то здесь отмечаем фантастическую эффективность Деона Эдвина, который еще до большого перерыва вплотную приблизился к трипл-дабла - 14 очков, 8 передач, 8 подборов, а его команда имела 7-очковое преимущество.

Много усилий хозяева отдали в третьей четверти, но сумели отыграть лишь 1 очко, оставшись на дистанции 6 баллов от Химика перед заключительной четвертью. Казалось бы, черкащане получили уверенность в своих силах, засушив игру в защите и сделав рывок в дебюте заключительной четверти. 8 очков Янга и два трехочковых Нікса помогли хозяевам даже выйти вперед, но удержать преимущество до окончания матча чемпионы не смогли.

Героическая игра лучшего игрока матча Эдвина в концовке помогла Химику дожать соперника. Американский защитник набрал 7 подряд последних очков южненцев, которые все же дожали чемпионов. Химик четвертый раз в сезоне победил Черкасские Обезьяны, выиграв виїзинй матч 86:82 и всухую выиграв сезонную серию.

Лучшим игроком матча безусловно стал Деон Эдвин. Американский защитник Химика набрал 31 очко (10/14 двухочковым, 2/2 трехочковых, 5/5 штрафных), сделал 10 подборов (2 в нападении), 9 передач, 1 перехват и 1 блок-шот, а его рейтинг эффективности составил рекордные в этом сезоне 43 балла.

У хозяев очередной мощный матч провел Янг, который набрал 30 очков, сделал 5 подборов и 4 передачи (РЕ +32).

Черкасские Обезьяны - Химик 82:86 (21:25, на 20:23, 19:18, 22:20)

Черкасские Обезьяны: Бояркина 7, Кольченко 12 + 5 подборов + 3 перехвата, Ткаченко 10 + 6 подборов + 6 передач, Липовцев 3 + 2 блок-шота, Чумаков - старт; Коуклі 14 + 7 подборов + 5 передач - 4 потери, Бы. Янг 30 + 5 подборов + 4 передачи, Никс 6

Химик: Эдвин 31 + 10 подборов + 9 передач - 4 потери, Рябчук 2 + 5 подборов, Войналович 2 + 2 блок-шота, Павлов 18 + 10 подборов + 4 передачи, К. Джонс 12 + 7 подборов + 5 передач - 4 потери - старт; Антипов 15, Сидоров 6