Олимпийский чемпион Верняев может пропустить чемпионат Европы из-за операций
Звездный украинский гимнаст Олег Верняев в своем Instagram заявил, что может пропустить чемпионат Европы-2019 из-за операции на голеностопе правой ноги.
«В среду вечером сделали операцию, была порвана связка на голеностопе. Прошло все хорошо, уже начинаю неспеша делать процедуры. Примерное время восстановления до 3 месяцев, с левой ногой все проще, уже делаем комплекс упражнений!
P. S. Когда будет первый старт? Я не знаю. Успею ли на чемпионат Европы, тоже не знаю. Главная цель этого года, как всегда, чемпионат мира (отборочный на Олимпиаду в Токио-2020).
1. Попасть командой на Олимпиаду.
2. Постараться завоевать личную медаль.
Всем добра.
И, кстати, порвал связку, выходя из автобуса. Вот тебе и гимнаст с отличной координацией», - написал Олег Верняев.
В среду вечером сделали операцию, была порвана связка на голеностопе! Прошло всех хорошо, уже начинаю не спеша делать процедуры в этом мне помогают как всегда @badiradam @emad151294 За, что им огромное спасибо 🙏 Примерное время восстановления до 3 месяцев, с левой ногой все проще уже делаем комплекс упражнений! P. S. Когда будет первый старт? Я не знаю, успею ли я на Чемпионат Европы тоже не знаю 🤷🏻♂️ Главная цель этого года, как всегда Чемпионат мира ( отборочный на олимпиаду в #Tokyo2020 ) 1. Попасть командой на олимпиаду 2. Постараться завоевать личную медаль Всем добра 🙏❤️ P. S. И кстати порвал связку выходя из автобуса 🤦🏻♂️😂 Вот тебе и гимнаст с отличной координацией 😏
Напомним, Олег Верняев пропустил и почти весь предыдущий сезон, в том числе чемпионат Европы-2018, на котором Украина завоевала одну медаль.
В конце января олимпийскому чемпиону Рио-2016 сделали операцию в израильской клинике.