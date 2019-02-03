Олимпийский чемпион Верняев может пропустить чемпионат Европы из-за операций

Примерное время восстановления - три месяца.

Звездный украинский гимнаст Олег Верняев в своем Instagram заявил, что может пропустить чемпионат Европы-2019 из-за операции на голеностопе правой ноги.

«В среду вечером сделали операцию, была порвана связка на голеностопе. Прошло все хорошо, уже начинаю неспеша делать процедуры. Примерное время восстановления до 3 месяцев, с левой ногой все проще, уже делаем комплекс упражнений!

P. S. Когда будет первый старт? Я не знаю. Успею ли на чемпионат Европы, тоже не знаю. Главная цель этого года, как всегда, чемпионат мира (отборочный на Олимпиаду в Токио-2020).

1. Попасть командой на Олимпиаду.

2. Постараться завоевать личную медаль.

Всем добра.

И, кстати, порвал связку, выходя из автобуса. Вот тебе и гимнаст с отличной координацией», - написал Олег Верняев.

Напомним, Олег Верняев пропустил и почти весь предыдущий сезон, в том числе чемпионат Европы-2018, на котором Украина завоевала одну медаль.

В конце января олимпийскому чемпиону Рио-2016 сделали операцию в израильской клинике.