Олимпийский чемпион Верняев может пропустить чемпионат Европы из-за операций

В среду вечером сделали операцию, была порвана связка на голеностопе! Прошло всех хорошо, уже начинаю не спеша делать процедуры в этом мне помогают как всегда @badiradam @emad151294 За, что им огромное спасибо 🙏 Примерное время восстановления до 3 месяцев, с левой ногой все проще уже делаем комплекс упражнений! P. S. Когда будет первый старт? Я не знаю, успею ли я на Чемпионат Европы тоже не знаю 🤷🏻‍♂️ Главная цель этого года, как всегда Чемпионат мира ( отборочный на олимпиаду в #Tokyo2020 ) 1. Попасть командой на олимпиаду 2. Постараться завоевать личную медаль Всем добра 🙏❤️ P. S. И кстати порвал связку выходя из автобуса 🤦🏻‍♂️😂 Вот тебе и гимнаст с отличной координацией 😏

A post shared by Oleg Verniaiev (@verniaiev13) on Feb 2, 2019 at 10:18am PST