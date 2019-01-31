Олимпийский чемпион Рио-2016 Верняев сделал операцию на второй ноге

Через неделю восстановления гимнаст планирует вернуться домой.

Олимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев сделал вторую операцию за два дня.

В израильском Тель-Авиве в клинике Assuta Rishon Верняеву провели операции на обеих ногах, сообщил сам спортсмен в личном аккаунте в Instagram:

"Наверное сейчас будет много вопросов, но да, это уже другая нога", - отметил украинский чемпион.

Украинец добавил, что через неделю собирается вернуться домой.