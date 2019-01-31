цей матеріал доступний українською

Олимпийский чемпион Рио-2016 Верняев сделал операцию на второй ноге

15:26, 31 января 2019
Другое
119 0
Олег Верняев находится в израильской клинике / instagram.com/verniaiev13
Олимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев сделал вторую операцию за два дня.

"Наверное сейчас будет много вопросов, но да, это уже другая нога", - отметил украинский чемпион.

Украинец добавил, что через неделю собирается вернуться домой.

Верняеву прооперировали обе ноги в израильской клинике / instagram.com/verniaiev13
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Рио-де-Жанейро#Олимпиада#спортивная гимнастика#Олег Верняев