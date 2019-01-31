Олимпийский чемпион Рио-2016 Верняев сделал операцию на второй ноге
15:26, 31 января 2019Другое
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Через неделю восстановления гимнаст планирует вернуться домой.
Олимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев сделал вторую операцию за два дня.
Олег Верняев находится в израильской клинике / instagram.com/verniaiev13
В израильском Тель-Авиве в клинике Assuta Rishon Верняеву провели операции на обеих ногах, сообщил сам спортсмен в личном аккаунте в Instagram:
"Наверное сейчас будет много вопросов, но да, это уже другая нога", - отметил украинский чемпион.
Украинец добавил, что через неделю собирается вернуться домой.
Верняеву прооперировали обе ноги в израильской клинике / instagram.com/verniaiev13
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