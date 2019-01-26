Женский финал Australian Open: битва за титул и звание первой ракетки мира

Главные факты накануне решающего матча на первом турнире Большого Шлема в сезоне.

Сегодня утром по киевскому времени состоится финал женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису. На главном корте Мельбурна встречаются Наоми Осака из Японии и Петра Квитова из Чехии.

Соперницы сыграют друг с другом впервые. Кроме того, для обеих теннисисток это будет первый финал на Australian Open. Интриги противостоянию добавляет тот факт, что чемпионка турнира впервые покинет Мельбурн в статусе первой ракетки мира. А финалистка поднимется на второе место в рейтинге WTA.

В прошлом году сложилась аналогичная ситуация: Каролин Возняцки и Симона Халеп боролись за дебютный, а также первый титул в Австралии, и лидерство в рейтинге по итогам турнира.

Ни Осака, ни Квитова пока не проиграли ни одного сыгранного финала на "мэйджоре", сообщает Большой теннис Украины.

В случае победы Наоми Осака станет самой молодой первой ракеткой мира с 2010 года, когда это удалось датчанке Каролин Возняцки в 20-летнем возрасте. Если в финале победит 28-летняя Петра Квитова, то она станет самой возрастной дебютанткой на вершине рейтинга WTA в Открытой Эре.

Наоми Осака в прошлом году выиграла свой дебютный Большой Шлем на US Open. Она стала первой теннисисткой с 2001 года, кто после дебютного титула на турнирах Большого Шлема сыграет в финале на следующем: 17 лет назад это удалось Дженнифер Каприати на Autralian Open и Ролан Гаррос. Из действующих теннисисток данное достижение принадлежит Винус Уильямс, которая выиграла Уимблдон и затем стала победительницей US Open в 2000 году.

Осака - первая представительница Японии в финале Australian Open. Ранее только одной теннисистке из Азии удавалось выиграть Открытый чемпионат Австралии: в 2014 году чемпионкой стала китаянка Ли На.

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Петра Квитова не проиграла ни одного из последних восьми сыгранных финалов в WTA-туре. Данная серия началась в 2016 году, когда она стала чемпионкой Малого Итогового турнира в Чжухае (обыграла Элину Свитолину). После этого она выиграла турниры в Бирмингеме, Санкт-Петербурге, Дохе, Праге, Мадриде, ещё раз в Бирмингеме и на позапрошлой неделе в Сиднее.

Субботний финал станет для Квитовой третьим на турнирах Большого Шлема: в 2011-м и 2014 годах она становилась чемпионкой Уимблдона. Именно тогда в последний раз на "мэйджоре" одержала победу теннисистка из Чехии.

.@Petra_Kvitova is on an 8⃣ final winning streak! 😲



Can she make it nine when she faces @Naomi_Osaka_ in the @AustralianOpen final?



Check out our gallery of the Czech’s previous triumphs! 📷 ----> https://t.co/Pk6VJyPbZWpic.twitter.com/pwAiqKFsAV — WTA (@WTA) 25. Januar 2019

По мнению букмекеров, сравнивающих шансы соперниц в финале, минимальный перевес на стороне Квитовой, чей коэффициент на победу составляет 1,80. У японской теннисистки коэффициент равен 2,00.

Финальный матч Наоми Осака - Петра Квитова начнется в Мельбурне в 10.30 утра по киевскому времени.