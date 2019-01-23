Свитолина провалила четвертьфинал Australian Open, проиграв японке Осаке

Четвертая ракетка мира Наоми Осака тактически переиграла седьмую в рейтинге WTA Элину Свитолину.

В Мельбурне завершился четвертьфинальный матч турнира Большого Шлема - Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором первая ракетка Украины Элина Свитолина играла против японки Наоми Осака.

Поединок завершился со счетом 6:4, 6:1 в пользу 21-летней японки. Для победы над 24-летней украинкой ей потребовалось чуть больше часа, сообщает официальный сайт соревнований.

Осака подтвердила статус одной из самых талантливых молодых теннисисток мира. Если до середины первого сета шла примерно равная игра, и соперницы уверенно брали геймы на собственных подачах, то начиная с шестого гейма японка стала навязывать Элине крайне агрессивный прием подачи. К этой тактике Свитолина оказалась полностью не готова. В итоге - поражение в первой партии 4:6.

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Во второй партии Осака почувствовала еще большую уверенность и играла почти без ошибок. У Свитолиной, напротив, не прекращались провальные геймы на собственной подаче. Так, во втором гейме она допустила две подряд двойные ошибки, а на брейк-поинте японке, к тому же, сопутствовала и удача - мяч попал в тросс сетки и опустился на половину корта Элины.

При счете 0:3 во второй партии украинская теннисистка вызвала на корт физиотерапевта, пожаловавшись на проблемы с плечом, но пауза в игре ей не помогла.

Японка сделала еще один брейк - пятый для нее в матче, а затем при счете 5:1 успешно подала на матч. 6:1.

Таким образом, Элина Свитолина не смогла превзойти собственное достижение годичной давности. Выход в четвертьфинал остается для украинки лучшим результатом на турнирах Большого Шлема.

Соперницей Осаки в полуфинале будет победительница пары Серена Уильмс - Каролина Плишкова.