Лига Европы: где смотреть жеребьевку плей-офф турнира

Донецкий "Шахтер" узнает возможного соперника.

В пятницу, 10 июля, в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/4 и 1/2 финала плей-офф Лиги Европы сезона-2019/20.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки плей-офф Лиги Европы.

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Прямая трансляция жеребьевки будет доступна на телеканале "Футбол 1". Начало - в 14.00.

Помимо формирования сетки поединков 1/4 и 1/2 финала турнира, будет определен номинальный хозяин финала. На этих стадиях друг с другом могут встретиться команды из одной страны.

Четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в августе в Германии (Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф, Гельзенкирхен) по принципу плей-офф в формате одного матча в каждой паре.

Украину в четвертьфинале теоретически может представить донецкий "Шахтер", который выиграл первый матч 1/8 финала Лиги Европы у "Вольфсбурга" со счетом 2:1 и проведет ответную игру 5 или 6 августа.

Также путевки в четвертьфинал разыграют следующие пары команд в ответных встречах:

"Копенгаген" (Дания) - "Истанбул Башакшехир" (Турция)

"Вулверхэмптон" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция)

"Байер" (Германия) - "Рейнджерс" (Шотландия)

"Хетафе" (Испания) - "Интер" (Италия)

"Рома" (Италия) - "Севилья" (Испания)

"Базель" (Швейцария) - "Айнтрахт" (Германия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - ЛАСК (Австрия)

Дуэли "Хетафе" (Испания) - "Интер" (Италия) и "Рома" (Италия) - "Севилья" (Испания) будут состоять из одной игры.

УНИАН ранее сообщал о том, где состоится ответный матч "Шахтера" с "Вольфсбургом".

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