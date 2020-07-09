Стало известно, где Шахтер сыграет ответный матч с Вольфсбургом

"Горняки" будут принимать соперника в Украине.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и немецким "Вольфсбургом" пройдет в Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Организация приняла решение разрешить командам-хозяевам провести поединки на домашних стадионах, если отсутствуют ограничения для организации поединков, а также нет преград для приезда соперника.

При этом неизвестно, где "горняки" встретятся с немецкой командой - в Киеве или Харькове. Матч будет проходить без зрителей.

УЕФА оставляет за собой право перенести ответные поединки 1/8 финала в Германию, если ситуация с коронавирусом резко ухудшится.

Напомним, в первом матче на выезде "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" со счетом 2:1.

Все матчи Лиги Европы с 1/4 финала будут проходить в немецких городах.

УНИАН ранее сообщал о том, что УЕФА внес ряд важных изменений в формат еврокубков в сезоне 2020-2021.

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