Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: онлайн-трансляция
10:22, 10 июля 2020Футбол
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Донецкий "Шахтер" узнает потенциальных соперников по турниру.
В Ньоне пройдет жеребьевка Лиги Европы / фото REUTERS
10 июля в Ньоне пройдет жеребьевка всех стадий плей-офф Лиги Европы 2019-2020.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Европы.
Жеребьевка Лиги Европы: где смотреть
Начало церемонии - в 14.00.
В жеребьевках 1/4 и 1/2 финала примут участие победители пар 1/8 финала.
В том числе своих потенциальных соперников узнает и донецкий "Шахтер", который в 1/8 финала ведет борьбу с "Вольфсбургом" (в первом матче "горняки" победили на выезде со счетом 2:1).
Жеребьевка пройдет без сеяных и несеяных команд. Представители одной ассоциации смогут играть друг против друга.
Также будет проведена жеребьевка финала ЛЕ, в ходе которой определят номинального хозяина решающего матча в Германии.
Жеребьевка Лиги Европы
Онлайн-трансляция
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