Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: онлайн-трансляция

Донецкий "Шахтер" узнает потенциальных соперников по турниру.

10 июля в Ньоне пройдет жеребьевка всех стадий плей-офф Лиги Европы 2019-2020.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Европы.

Жеребьевка Лиги Европы: где смотреть

Начало церемонии - в 14.00.

В жеребьевках 1/4 и 1/2 финала примут участие победители пар 1/8 финала.

В том числе своих потенциальных соперников узнает и донецкий "Шахтер", который в 1/8 финала ведет борьбу с "Вольфсбургом" (в первом матче "горняки" победили на выезде со счетом 2:1).

Жеребьевка пройдет без сеяных и несеяных команд. Представители одной ассоциации смогут играть друг против друга.

Также будет проведена жеребьевка финала ЛЕ, в ходе которой определят номинального хозяина решающего матча в Германии.

Жеребьевка Лиги Европы

Онлайн-трансляция

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