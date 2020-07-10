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Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: онлайн-трансляция

10:22, 10 июля 2020
Футбол
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В Ньоне пройдет жеребьевка Лиги Европы / фото REUTERS

УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Европы.

Жеребьевка Лиги Европы: где смотреть

Начало церемонии - в 14.00.

В жеребьевках 1/4 и 1/2 финала примут участие победители пар 1/8 финала.

В том числе своих потенциальных соперников узнает и донецкий "Шахтер", который в 1/8 финала ведет борьбу с "Вольфсбургом" (в первом матче "горняки" победили на выезде со счетом 2:1).

Жеребьевка пройдет без сеяных и несеяных команд. Представители одной ассоциации смогут играть друг против друга.

Также будет проведена жеребьевка финала ЛЕ, в ходе которой определят номинального хозяина решающего матча в Германии.

Жеребьевка Лиги Европы

Онлайн-трансляция

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