Ницой в Facebook заявляла, что якобы говорила с Довбиком по поводу скандала вокруг ее предыдущего поста.

Звонок украинского футболиста Артема Довбика к писательнице Ларисе Ницой, в котором он извиняется за русский язык на пресс-конференции по результатам матча Швеция-Украина, на самом деле был розыгрышем.

Запись телефонного разговора журналиста Василия Крутчака появилась в YouTube.

1 июля Лариса Ницой в Facebook написала, что якобы говорила с Довбиком по поводу скандала вокруг ее предыдущего поста, в котором писательница обозвала игрока "московитом" и "марсианином", потому что тот отвечал на русском языке на вопросы журналистов.

При этом Ницой выразила сомнение, что разговор был именно с Довбиком, предположив "мошенничество". Диалог между писательницей и спортсменом действительно оказался розыгрышем – журналиста Василия Крутчака.

Читайте такжеБолельщики из Украины не смогут поехать в Рим на матч четвертьфинала Евро-2020 против АнглииВ разговоре с Ницой Крутчак от имени Довбика извинился за русский язык и предложил билет в Рим, где стороны, мол, пожмут друг другу руки и таким образом уладят конфликт.

Писательница же, в свою очередь, признала, что могла случайно оскорбить футболиста своими замечаниями, но назвала ситуацию "катастрофой".

Ницой: Вот целый день хожу и, вы не поверите, в эту секунду, когда вы меня набрали, я думала о ваших родителях. Потому что я прочитала, что они давали интервью, и что ваши родители – украиноязычные. Украиноязычные родители?

Крутчак: Да.

Ницой: Вот видите ли, украиноязычные. Это же, наверное, мама прочитала мое (сообщение – ред.), возможно. То очень расстроилась, что вот есть какая-то такая активистка, которая наехала на их ребенка. Ребенок принес славу Украине, а тут поднялся такой скандал. Думаю, я совсем не хотела сделать больно этим родителям. Но вы понимаете, как вам объяснить... Вы звезда, вы большой мега, супер... не знаю, какое еще слово подобрать, пример для украинцев. Они смотрят на вас, и подавляющее большинство людей хотят быть такими, как вы. Я вчера очень радовалась вашей игре, но я смотрела вчера, вы большой молодчинка. Но когда украинская журналистка на украинском языке спросила украинского футболиста об украинской победе, и вся Украина была прикована к этому украинскому герою – этот украинский герой вдруг заговорил на чужом языке. Это катастрофа, вы понимаете?! Я не хотела вас унизить, никоим образом.

Крутчак: Госпожа Лариса, я благодарю, что вы разъяснили мне это все. Я вам признаюсь. После этого, когда вы написали пост у себя на странице, до сих пор мне продолжают в личные сообщения писать негативные вещи.

Ницой: Мне тоже такое же пишут.

Крутчак: Я человек неконфликтный. Я стараюсь учиться на своих ошибках. Но, возможно, было бы хорошо на чужих учиться. Еще раз – я благодарю, что вы мне разъясняете. У меня будет просьба: если вам будет нетрудно, чтобы как-то этот конфликт уладить, может, вы все же написали бы, что я позвонил к вам, извинился за то, что разговаривал по-русски. Говорю, что в дальнейшем я буду стараться, займу такую позицию разговаривать на украинском языке во всех сферах деятельности. В знак благодарности я вам обещаю, что я буду рекомендовать публично всем родителям покупать своим деткам книжки, которые вы пишете.

Я разговаривал с тренерским составом, они тоже знают про этот пост. Мы уже обсуждали эти моменты. Тренерский состав сказал, что они готовы посодействовать тому, чтобы превратить эту историю в "хэппи энд", чтобы организовать вам перелет в Рим на нашу игру с Англией, где я публично с вами пожму руки и буду разговаривать на украинском.

Сборная Украины впервые в истории играла в плей-офф чемпионата Европы и впервые вышла в 1/4 финала. Артем Довбик забил дебютный гол за сборную Украины.

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Автор: Яна Ставская