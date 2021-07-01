Довбик якобы пообещал, что сборная на всех пресс-конференциях будет общаться исключительно на украинском.

Украинская писательница Лариса Ницой, обозвавшая украинского футболиста Артема Довбика "московитом", потому что тот общался на русском, заявила, что говорила с ним по телефону.

Об этом Ницой сообщила в Facebook

"Я рассказывала ему, что украинской звезде и герою недопустимо говорить в публичном пространстве на неукраинском языке. Объясняла, почему", – пересказывает писательница детали разговора.

На что, по словам Ницой, Довбик ответил, что хотя он и его родители – украиноязычные, он постоянно находился с русскоязычными тренерами.

Читайте такжеБолельщики из Украины не смогут поехать в Рим на матч четвертьфинала Евро-2020 против Англии"Он попросил меня написать сообщение, что он пообщался с тренерами, и они пришли к выводу, что будут говорить на всех пресс-конференциях на украинском", – добавила писательница.

При этом Ницой назвала это "слишком хорошей" историей и предположила, что на самом деле это было мошенничество, и общалась она не с футболистом: "Я пишу это сообщение. И это была бы хорошая история. Слишком хорошая. И мне очень хочется в нее верить. Но я думаю, что это был не Артем, и то было жульничество. А может я уже такая отчаявшаяся".

Накануне Лариса Ницой назвала "московитом" и "марсианином" игрока Артема Довбика, который на пресс-конференции по результатам матча Швеция-Украина отвечал на вопросы на русском языке. Писательница обратила внимание, что Довбик – из Черкасской области, где местные жители преимущественно общаются на украинском.

Сборная Украины впервые в истории играла в плей-офф чемпионата Европы и впервые вышла в 1/4 финала. Артемий Довбик забил дебютный гол за сборную Украины.

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Автор: Яна Ставская