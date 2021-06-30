Писательнице не понравилось, что Артем Довбик на пресс-конференции говорил на русском языке.

Скандальная украинская писательница Лариса Ницой набросилась с оскорблениями на футболиста Артема Довбика, который забил победный гол в матче Украина-Швеция и вывел команду в четвертьфинал Евро-2020. Причиной стало то, что спортсмен на пресс-конференции отвечал на вопросы на русском языке, а не украинском.

Об этом говорится в сообщении Ницой в Facebook.

"Довбик. Что, опять? Опять московит? Господи, ну откуда берутся эти марсиане?", - возмутилась писательница.

Кроме того, она призвала своих подписчиков объяснить спортсмену, что украинские герои говорят на украинском языке.

Читайте также"Вы настоящие бойцы!": Зеленский поздравил сборную Украины с выходом в четвертьфинал Евро-2020

"А теперь все, кто написал об украинском герое, кто ставил лайки, кто болел, кто хвалил - так же дружно сходили к нему и сказали ему, что украинские герои, тем более, если они из Черкасс (Холодный Яр и все такое), говорят на украинском. Скажите ему об этом. По-хорошему скажите. Он никогда об этом не слышал. Где их всех держат? В каком вакууме?", - гневно добавила Ницой.

Швеция - Украина: итоги матча

Украина вырвала победу у Швеции в овертайме со счетом 2:1: видео голов матча.

В четвертьфинале Украина сыграет против сборной Англии, которая прошла Германию.

Сборная Украины впервые в истории играла в плей-офф чемпионата Европы и впервые вышла в 1/4 финала. Артем Довбик забил дебютный гол за сборную Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анастасия Горбачева