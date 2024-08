Выбор блогеров и читателей: 'Книжная страна' объявила короткий список собственной премии

"Премия книжных блогеров", которую основал фестиваль "Книжная страна", объявила короткий список претендентов на победу. В шорт-лист наиболее интересных, обсуждаемых и заслуживающих внимания новинок вошли 5 книг, изданных в Украине в 2023 - первой половине 2024 годов:

"За перекопом есть земля" Анастасия Левкова, издательство "Лаборатория";

Анастасия Левкова, издательство "Лаборатория"; "Жовтолика" Ребекка Кван, издательство "Жорж";

Ребекка Кван, издательство "Жорж"; "Будто мы воры" М. Л. Рио, издательство "Артбукс";

М. Л. Рио, издательство "Артбукс"; "Четвертое крыло" Ребекка Ярос, издательство КСД; ирис

Ребекка Ярос, издательство КСД; ирис "Небольшая драма" Валерьян Пидмогильный, издательство Vivat.

"В рамках премии мы осознанно не ставили много ограничений для блогеров и читателей по выбору книг. Именно поэтому, в частности, в коротком списке рядом с украинским классиком Валерьяном Пидмогильным можно увидеть популярное фэнтези - это особенность, которая только добавляет премии интересности. Наша цель - отметить наиболее обсуждаемые книги и таким образом привлечь к чтению еще больше людей", - отмечает руководитель фестиваля Людмила Фить.

Формирование короткого списка происходило в несколько этапов. На первом организаторы премии выбрали десять популярных книжных блогеров-судей, которые по мнению читателей имеют наибольшую экспертность в этой сфере. В эту коллегию вошли книжные инфлюенсеры в Instagram, Youtube, TikTok и Telegram: ПРОЛИТ, A Book About, Svitlo Bibliotek, Читай, krw, книжки, violetta.boooks, Непозбувний книгочитун, Valeriegillan, in book we trust, Книжный мир Персика, susik.book.

Блогеры сформировали длинный перечень книг, в который вошло 38 наименований и призвали свою аудиторию выбрать собственных фаворитов из предоставленного перечня на сайте фестиваля. Всего в опросе приняли участие почти 6000 человек.

"Длинный список, и в целом премия, охватывает совершенно разные жанры и авторов, и на мой взгляд, это классно. Без ограничений - посмотреть, что читают другие, подумать над тем, что зацепило меня. Длинный список - уже готовый топ для читателей, а короткий - идеальный материал для Книжных клубов. Вижу логичным, что выделяется фэнтези - люди хотят отвлечься от бурной жизни, погрузившись в другие миры. А наличие 10 украинских авторов и авторов в лонг-листе - свидетельство, что мы хотим знать больше о нашей истории и культуре", - подчеркивает одна из судей премии Валентина Комар, книжный блогер и автор Telegram-канала in book we trust.

Следующий этап выбора победителя начинается 9 августа. В течение месяца блогеры-судьи поделятся впечатлениями о каждой книге из короткого списка с собственной аудиторией. Параллельно сообщения могут публиковать и читатели для поддержки любимой книги из перечня.

Церемония объявления победителя состоится вживую в первый день фестиваля "Книжная страна", который пройдет на ВДНХ 26-29 сентября. Лучшая книга года будет выбрана путем анонимного голосования блогеров-судей. Они же будут присутствовать на церемонии и смогут поддержать собственных фаворитов и объяснить свой выбор.

За обновлением программы "Книжной страны" следите в официальных Facebook и Instagram фестиваля.

