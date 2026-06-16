Трудно, когда отдаю приказы: Зеленский рассказал, как часто он плачет

В частности, президент часто плачет, когда вручает ордена родителям погибших защитников.

Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции Reuters Next ответил на вопрос журналистки о том, как часто он плачет.

"Я обычный человек. И почти каждый день происходит множество разных событий. Много потерь на поле боя и среди гражданского населения. И происходят совершенно безумные нападения на наших людей. Очень тяжело, действительно, когда я отдаю приказы. Мне всегда тяжело, когда я вручаю ордена матерям и отцам, потерявшим своих детей. В такие моменты, действительно, я часто плачу", – рассказал Зеленский.

Встреча на полях "Большой семерки": что известно

Напомним, во время встречи "Большой семерки" Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Эта личная встреча стала первой между двумя президентами за почти четыре месяца. По данным СМИ, они уже приняли участие в совместной рабочей сессии, где ключевой темой обсуждения стала война России против Украины.

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Позже стало известно, что во время этой встречи Зеленский попросил Трампа предоставить Украине лицензию на производство антибаллистических ракет. По словам украинского президента, стороны договорились, что команды Украины и США будут работать над этим вопросом.

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