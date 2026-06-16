Зеленский рассказал, сколько россиян выступают за прекращение войны с Украиной

Президент отметил, что во время встреч на полях "Большой семерки" все признали, что Путин не хочет останавливать эту войну.

В окружении российского лидера Владимира Путина многие подталкивают его к эскалации войны против Украины, однако в российском обществе есть большое количество людей, которые начинают понимать, что они не выиграют в этой войне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время конференции Reuters Next.

"Сейчас 60% российского общества хотят остановить эту войну. И именно поэтому нам нужно оказывать большее давление на Путина", - сказал Зеленский.

Он добавил, что важно организовать встречу президентов Украины и России до зимы, чтобы договориться о завершении войны.

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"Для нас это была ужасная зима. И вы должны понять, что мы не хотим переживать такую же зиму. Но и Россия должна знать, что у нас была ужасная зима, и у них тоже такая будет. Поэтому мое предложение - диалог", - заявил украинский лидер.

Президент отметил, что во время встреч на полях "Большой семерки" все признали, что Путин не хочет останавливать эту войну. Он отметил:

"Я не знаю, может, он боится, он действительно боится переговоров по одной из причин - что он будет делать с миллионом солдат, которые вернутся домой в Россию? Они спросят, зачем мы это сделали. Ради чего?".

О давлении на Россию

Президент также подчеркнул важность давления на Россию, чтобы заставить её сесть за стол переговоров. В частности, он отметил, что на это может положительно повлиять завершение войны на Ближнем Востоке.

"Сейчас вы видите, что цена на нефть снижается. И хорошо, что президент Трамп принял решение по Ирану. Мы видим, что цены падают. Следовательно, Россия не получит дополнительных выгод", - сказал Зеленский.

Также он подчеркнул важность продолжения давления на "теневой флот" РФ. В частности, он отметил, что важно не только останавливать российские танкеры, но и конфисковывать их. Кроме того, президент подчеркнул важность введения дополнительных санкций против РФ.

"Мы просили о более жестких ограничениях в отношении банковских систем РФ. А также в отношении военного сектора России. Который, кстати, действует не только в России. Да, у них есть представители за рубежом. Поэтому нам нужно положить этому конец с помощью санкций. А также политического давления на Россию. И я думаю, что президент Трамп может это сделать", - отметил Зеленский.

У Украины есть "козыри"

Президент также сообщил об ухудшении ситуации для России на фронте. Он отметил, что ранее РФ пыталась наступать на 12 направлениях. Однако сейчас на большинстве из них она утратила инициативу. Зеленский сказал:

"У них по-прежнему огромное количество солдат. Огромное количество всего. Но на некоторых направлениях они действительно утратили инициативу. И мы её перехватили. На 2–3 направлениях мы сейчас более успешны. Поэтому мы не остановимся, и они не остановятся. Поэтому лучше остановить эту войну. Ведь она не останавливается на поле боя".

Он добавил, что в течение 2026 года Украина планирует изготовить около 10 млн дронов различных типов. В то же время он отметил, что этот показатель можно удвоить.

Мирные переговоры: важные новости

Напомним, ранее глава МИД Андрей Сибига провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которой стороны обсудили пути продвижения мирного процесса. Он, в частности, подчеркнул, что в Украине рассчитывают на решительное участие США в прекращении войны.

В то же время в России отреагировали на информацию о том, что Украина предлагала Москве провести встречу президентов в кулуарах саммита "Большой семерки". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Киев якобы не передал Кремлю это предложение по официальным каналам.

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