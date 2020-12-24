Лидер Женского движения подчеркнула, что в контексте возможного нового локдауна проблема домашнего насилия стоит очень остро.

Лидер Женского движения «За майбутнє» Ирина Суслова 23 декабря встретилась с заместителем министра внутренних дел Екатериной Павличенко для обсуждения актуальных проблем, которыми на данный момент занимается движение и касающихся деятельности правоохранителей.

В частности были обсуждены вопросы противодействия домашнему насилию, расследования дел в отношении женщин, пострадавших в результате протестов ФЛП на Майдане Независимости и ситуации с нарушением прав пациентов в Радомышльском психоневрологическом интернате Житомирского областного совета.

Так лидер Женского движения подчеркнула, что в контексте возможного нового локдауна проблема домашнего насилия стоит очень остро. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в прошлый карантин количество экстренных звонков от женщин, подвергшихся угрозам или насилию со стороны партнера выросло на 60% по сравнению с прошлым годом.

Ирина Суслова сообщила заместителю министра о результатах сотрудничества Женского движения и полиции в Николаевской области по делам о домашнем насилии. В частности, было активизировано расследование пыток, которые применял мужчина-иностранец к одной из жительниц области. И дополнительно областной полицией были пересмотрены все уголовные производства по домашнему насилию за 2019-2020 годы. В частности было выявлено три уголовных дела, которые требовали доработки и работа по ним была ускорена.

Также Ирина Суслова сообщила Екатерине Павличенко о том, что активистки движения в области проводят расследование фактов издевательств над пациентками Радомышльского психоневрологического интерната, неподходящих условий содержания пациентов там и непредставления им надлежащих медицинских услуг. Она напомнила и о вопиющем факте несвоевременного оказания помощи пациентке, больной на коронавирус, в результате чего последняя скончалась. И данный факт был зафиксирован мониторинговой группой Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Участницы встречи также договорились и сотрудничать в вопросе расследования фактов получения травм участницами акции протеста ФОПов на Майдане Независимости 15 декабря. На данный момент Женскому движению известно о минимум трех пострадавших участницах, одна из которых получила тяжелую контузию глаза, другой - сломали ребро. Ирина Суслова пообещала передать полиции всю информацию о пострадавших для установления причин и виновных в случившемся.

Со своей стороны Екатерина Павличенко сообщила, что полиция будет прилагать максимальные усилия для восстановления законности и соблюдения прав человека в Украине.

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Автор: УНИАН