Никто из женщин и мужчин, пришедших не службу, не попытались остановили избиение.

В Хмельницком попы УПЦ Московского патриархата избили украинского военного, травмированного на фронте.

Видео инцидента в храме опубликовал депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлик. По его данным, героем видео стал военный Артур Ананьев который с начала полномасштабки добровольцем ушел на фронт в составе 19 стрелкового батальона. Во время боевых действий он получил контузию и черепно-мозговую травму.

"Когда вся страна наблюдает за ситуацией в Лавре, он сам пошел в московский храм чтобы задать вопрос "сколько людей еще должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в Московский патриархат?". Что было дальше - видно на видео", - отметил депутат.

На кадрах видно, что попы навалились на военного, повалили его на пол, заломили руки и пытались вывести из храма. Никто из пригожан не вмешался. Потом один из священников навалился на воина сверху. Военный заявил, что ему трудно дышать.

"Да мне наср*ть ести ли у тебя (чем дышать - УНИАН), или нет", - заявил ему в ответ поп.

После этого мужчину, снимавшего видео вытолкали из храма, назвав его "товарищем военного". В конце видео видно, как окровавленный военный выходит из храма в сопровождении неизвестных мужчин.

По словам депутата, после этого в храм приехала полиция и задержала военного по ст. 173. Бурлик отметил, что ему стыдно за действия полиции в родном городе и назвал это "крышеванием Московского патриархата".

"Лицо прихожан тоже показано, все, бл*дь, наблюдали как мордовали военного, который защищал Украину и рисковал своей жизнью", - отметил он.

Скандалы вокруг УПЦ МП в Украине - что известно

В УПЦ МП появились большие проблемы. До 29 марта попы должны были освободить Киево-Печерскую Лавру, но не сделали этого. Вчера экс-наместнику Лавры митрополиту Павлу (Паша Мерседес) вручили подозрение. Его обвиняют в разжигании религиозной вражды, оправдании и отрицании вооруженной агрессии России в Украине. В доме митрополита прошли обыски, а сам он был вызван на допрос.

Суд избрал Павлу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца с ношением электронного браслета.

Несколькими днями ранее поп Московского патриархата набросился на журналистку "Суспильного", освещавшую события на территории Киево-Печерской лавры.

Однако зашквариваются и попы низшего звена МП. Недавно пограничники задержали священника УПЦ МП. Пьяный мужчина пытался прорваться в Киев.

А в Лавре один из служителей церкви взорвался неожиданными заявлениями об Украине, Донбассе и Майдане в лучших традициях российской пропаганды.

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