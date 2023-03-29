Мужчина вел себя очень дерзко и разговаривал на тюремном сленге.

Украинские пограничники задержали священника Украинской православной церкви Московского патриархата. Пьяный мужчина пытался прорваться в Киев.

"Батюшку остановили для проверки пограничники на въезде в Киев. Он был за рулем под хмельком и без документов на право управления. Священник 1975 года рождения нецензурно высказывался и вел себя довольно некорректно. В ходе осмотра транспортного средства пограничники обнаружили документы, изданные во временно оккупированном Крыму и на территории России на неизвестное лицо и документы, диски и материалы религиозной организации УПЦ московского патриархата", - говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что священник не смог объяснить наличие "документов" оккупационных властей. При этом он отказался проходить тест на алкоголь.

Видео дня

Мужчину передали полиции для составления материалов дела по части 2 статьи 126 "Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявившим их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами" и части 1 статьи 130 "Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции" КУоАП.

Кроме того, пограничники опубликовали видео общения с попом УПЦ МП, который общался с пограничниками на тюремном жаргоне, а под конец дерзкого монолога батюшка заявил, что у него "пацаны под Бахмутом сдохли".

Скандал вокруг УПЦ МП в Украине - что известно

10 марта 2023 года администрация заповедника "Киево-Печерская лавра" заявила о расторжении договора на аренду с представителями УПЦ МП из-за нарушений в их эксплуатации. Монахи должны были покинуть территорию заповедника до 29 числа.

В свою очередь наместник Лавры Павел устроил истерику, обвинив власти Украины в неуважении, и заявил, что его монахи так быстро не вывезут все нажитое. Сегодня же он провел демонстративный сбор верующих для общей молитвы. На "шабаш" УПЦ МП в Киеве пришел даже боксер Александр Усик.

Вас также могут заинтересовать новости: