Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил украинским властям судом божьим, а также процитировал "Апокалипсис". Таким способом он показал свое недовольство ситуацией вокруг Киево-Печерской лавры.
Бывший президент РФ опубликовал в своем Telegram-канале пост. В нем сказано: "Глядя на то, что творят Зеленский & Co в отношении Киево-Печерской лавры, особенно остро понимаешь, какие же они взбесившиеся у*людки и гнусная мра*ь. Иного определения для них просто нет. Уверен, они предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего пред Его судом. И получат за все содеянное".
Российская армия в течения года обстреливает Украину и убивает мирное население, однако Медведев считает, что божья кара должна обрушиться именно на власти нашего государства за ситуацию вокруг лавры. Это один из примеров российской пропаганды, которая перекручивает факты.
В своем посте бывший президент РФ также процитировал Откровение Иоанна Богослова, также известное как "Апокалипсис": "И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою".
Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры: что известно
В начале декабря прошлого года Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру зарегистрировали, как объект Православной церкви Украины.
УПЦ МП в первой половине марта предупредили о расторжении договора аренды помещений лавры с 29 марта. Однако священники московского патриархата не желают покидать территорию святыни.
Чтобы обжаловать расторжение, УПЦ МП подала в суд. Однако 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска к заповеднику "Киево-Печерская лавра". Комиссия собиралась 30 и 31 марта обеспечить прием и передачу государственного имущества лавры, но из-за сопротивления попов московского патриархата сделать это не удалось.
Утром 1 апреля СБУ вручила подозрение митрополиту УПЦ МП Павлу ("Мерседесу"). Его обвиняют в разжигании религиозной вражды, оправдании и отрицании вооруженной агрессии России в Украине. В доме митрополита прошли обыски, а сам он был вызван на допрос.
Суд избрал Павлу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца с ношением электронного браслета.