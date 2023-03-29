Священник заявил, что Донбасс бомбили украинцы, поэтому он якобы "восстал".

Попы УПЦ МП так отчаянно держатся за Киево-Печерскую лавру, что забывают контролировать поток бреда из своего рта. В частности, один из служителей церкви взорвался неожиданными заявлениями об Украине, Донбассе и Майдане в лучших традициях российской пропаганды.

Видео общения попа с журналистами появилось в сети. На кадрах священник УПЦ заявил, что "Донбасс восстал", а не на него напали российские войска. В то же время Революция Достоинства якобы "ничего хорошего Украине не принесла".

"Почему Донбасс восстал? Потому что Янукович их обманул", - заявил опальный поп.

Видео дня

На уточнение журналиста о том, что Донбасс не восставал, а на его территорию вторглись россияне, поп возмущенно заявил, что это все неправда. По его версии, Донбасс "бомбили украинцы".

"Первыми бомбили украинцы. Не надо за Донбасс рассказывать. Донбасс не хотел Порошенко, не хотел Майдана. Что Майдан дал Украине? Этого пути (в ЕС и НАТО - УНИАН) нет. Она (Украина - УНИАН) его нарисовала. Никакой Европы не будет - запомните", - заявил поп УПЦ МП.

Что происходит в Лавре 29 марта

29 марта монахи УПЦ МП должны освободить все помещения Киево-Печерской лавры в связи с расторжением договоре аренды помещений. Аренду расторгли из-за установленных фактов нарушения Договора по использованию госимущества со стороны УПЦ МП.

Сегодня в Киево-Печерской лавре собрались верующие, которые послушались призыва монахов. В толпе заметили титулованного боксера Александра Усика.

Священники УПЦ МП не собираются выезжать из Киево-Печерской лавры несмотря на расторжение договора об аренде помещений. Архимандрит Нестор заявил журналистам, что для этого нет оснований.

В то же время Митрополит УПЦ МП Павел ("Мерседес") поспорил с журналистами на территории Киево-Печерской лавры, когда те спросили у него, куда будут идти монахи после выселения из государственного заповедника.

Вас также могут заинтересовать новости: