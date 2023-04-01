Сотрудники СБУ наведались к Павлу сегодня утром.

Митрополиту УПЦ МП, экс-настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу ("Мерседесу") утром 1 апреля объявили о подозрении, о чем сообщил сам московский поп.

По словам самого Павла, сейчас в его доме проходят обыски.

"Дорогие братья и сестры! Сегодня в 7:30 мне вручили подозрение.. Не дали возможности помолиться, но Бог им в помощь. Сейчас в моем доме будут обыски. Прошу ваших молитв... (Во время вручения) подозрения мне сказали, что я сотрудничаю с Россией и еще там одно религиозное разжигание... Говорят, что я проклинал президента. Никогда такого в жизни не было и не будет... Но ведь я сказал слова Евангелия, что наши слезы не упадут на землю, а упадут на тех людей, которые делают эти распри. Я не называл, кто и что делает, а процитировал Евангелие", - сказал Павел.

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По данным источника УНИАН, Лебедю вручено подозрение по статьям 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Что Павел говорил о ПЦУ и Зеленском - подробности

В начале марта во время одного из богослужений митрополит Павел запугивал свою паству "Апокалипсисом" и "людьми в священнических рясах", которые якобы придут осквернять храмы.

Митрополит МП очень прозрачно намекнул, что этими "людьми" являются священнослужители из ПЦУ. "Здесь они осквернили Успенский, Трапезный соборы... Они позорят Церковь и позорят Христа. Они позорят тех, кто ходит в Церковь", - ответил Павел.

Кроме того, на днях Павел "Мерседес" опубликовал обращение к Зеленскому, в котором пожелал президенту и его семье всевозможных божьих кар: "Вы (обращается к Зеленскому - ред.) не могли укротить одержимого буйством злобы, ненависти и дьявольским избавлением министра культуры. Значит, он творит все по вашему разрешению. Горе вам, бойтесь"..

А 30 марта, во время событий в Киево-Печерской лавре, связанных с выселением МП, на вопрос о войне в Украине митрополит "взорвался" оскорблениями, пригрозив журналистам избиением палкой.

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