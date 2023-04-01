Также его обязали носить электронный браслет.

Суд отправил под круглосуточный домашний арест два месяца митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла Лебедя.

Из собственных источников в правоохранительных органах УНИАН стало известно, что соответствующее решение принял судья Шевченковского райсуда Киева Вадим Ковтуненко.

Так, митрополиту Павлу назначена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца - до 30 мая - с ношением электронного браслета. Однако суд разрешил ему вести службы и общаться с верующими.

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Правоохранители сегодня, 1 апреля, вручили митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу Лебедю подозрение по статьям 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

В Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что Лебедь оскорблял религиозные чувства украинцев и оправдывал агрессию Российской Федерации.

По местам проживания и временного пребывания Павла Лебедя провели следственные действия.

Справка УНИАН. 1 декабря 2022 года Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

10 марта Свято-Успенский монастырь УПЦ МП предупредили о расторжении договора аренды помещений Киево-Печерской лавры с 29 марта этого года. Однако представители УПЦ МП не желают покидать лавру и заявляют, что не видят оснований для выселения.

Также они обжаловали соответствующее решение в суде, но 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал УПЦ МП в обеспечении иска к заповеднику "Киево-Печерская лавра".

Комиссия по приемке-передаче государственного имущества заповедника из-за сопротивления УПЦ МП не смогла начать работу ни 30, ни 31 марта.

В связи с этим администрация заповедника "Киево-Печерская лавра" обратилась в суд.

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