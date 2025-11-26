Трамп: Председатель уступка России в том, что она прекратит воевать

Американский лидер отметил, что обе стороны ведут переговоры и готовы идти к завершению войны.

Главной уступкой, на которую пойдет Россия в контексте мирного соглашения с Украиной, будет то, что она просто прекратит воевать. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с прессой на борту Air Force One.

"Их главная уступка заключается в том, что они прекращают боевые действия и не захватывают больше земель", - заявил Трамп.

На уточняющий вопрос, на какие возможные территориальные уступки может пойти Украина для мирного урегулирования, Трамп сказал:

"Если вы посмотрите на то, как все сейчас развивается, то все идет в одном направлении. Так что эта земля через несколько месяцев и так может оказаться у России. Так что же вы, хотите воевать и потерять еще 50-60 тысяч человек? Или вы хотите сделать что-то сейчас? В некоторых случаях земля идет и в обратном направлении. Они ведут переговоры, они хотят закончить это".

Мирные переговоры - что надо знать

Как сообщал УНИАН, проект "мирного соглашения" по Украине в результате встречи в Женеве был пересмотрен - с 28 до 19 пунктов. В РФ заявили, что получив первоначальную версию, теперь ожидают промежуточный вариант плана мира. Однако по данным источников The Washington Post, даже ранняя версия плана Трампа вовсе не устраивала Кремль в полной мере.

Трамп отказался от установленного ранее срока - четверга - для того, чтобы Украина согласилась на мирный план, который поддерживают США.

На фоне этих новостей ненеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил надежду, что война в Украине может закончиться до конца 2025 года.

