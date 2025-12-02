Российский диктатор считает, что окончательное соглашение "должно быть ближе к его идеальному миру, чем к миру Украины".

Россия не хочет соглашения по урегулированию войны против Украины, которое не будет соответствовать ее требованиям. Есть три пункта, по которым Кремль не пойдет на компромисс.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на российского чиновника, который говорил на условиях анонимности. Авторы отмечают, что российский диктатор Владимир Путин не скрывал своих планов, среди которых захватить весь Донбасс и "демилиритазировать" Украину, что по сути оставит ее беззащитной.

"Есть три столпа, по которым мы не пойдем на компромисс. Первый – это территория Донбасса. Второй – ограничение Вооруженных сил Украины. Третий – признание территории Америкой и Европой", – сказал российский чиновник.

В то же время есть вопросы, в которых Москва "готова проявить гибкость". По словам чиновника, речь в том числе о замороженных в Европе российских активах.

Путин не может поссориться с Трампом

Российский политический аналитик и бывший автор речей Путина Аббас Галлямов сказал NBC News, что, по его мнению, правитель РФ может быть готов пойти на компромисс.

"Самое главное, что нужно понять, это то, что он не может себе позволить поссориться с Трампом. Это было бы самоубийством. Если Трамп действительно будет давить на него, Путин согласится прекратить боевые действия – возможно, рассчитывая, что он наберет силы, быстро организует какую-то провокацию весной, чтобы обвинить в этом украинцев и снова нанести удар", – пояснил он.

Но, по мнению аналитика, вряд ли российский диктатор по-настоящему закончит войну без сильного давления со стороны США.

Чего на самом деле хочет Путин

Аналитик Майкл Горовиц говорит, что если бы Путин мог написать свою собственную версию мирного плана, то потребовал бы все четыре украинские области, которые он незаконно "аннексировал" в 2022 году. Речь идет не только о Донецкой и Луганской областях, но и о Запорожской и Херсонской. Также, по мнению эксперта, правитель РФ требовал бы сокращения численности украинской армии до одной десятой ее нынешнего размера. Он также упомянул бы о так называемой "денацификации" Украины и требовал бы отмены всех санкций.

По словам Горовица, российский лидер считает, что окончательное соглашение "должно быть ближе к его идеальному миру, чем к миру Украины", и он готов ждать.

"Проблема, конечно, заключается в том, что это "идеальное соглашение" означает, что Россия будет поощрена снова вторгнуться в Украину – за пределы тех территорий, которые она уже оккупировала", – констатировал аналитик.

Война РФ против Украины: вы могли это пропустить

Перед переговорами с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве правитель РФ Владимир Путин выступил с очередными абсурдными заявлениями. В частности, он анонсировал расширение ударов по украинским портам и по судам, заходящим в эти порты – якобы в ответ на атаки по танкерам "теневого флота".

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ирландию признался, что признался, что опасается потери интереса к мирному процессу со стороны Соединенных Штатов. По его словам, "цель России – отвлечь Америку от этой ситуации".

