Украинские ветераны будут учиться в Йельском университете по лидерской программе от Фонда Виктора Пинчука

Первая группа украинских ветеранов и ветеранок отправится на интенсивные курсы в США в конце апреля 2026 года.

Фонд Виктора Пинчука запускает первую международную лидерскую программу Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP), специально созданную для украинских ветеранов и ветеранок.

Как отмечают в пресс-службе фонда, программа направлена на развитие лидерского потенциала защитников Украины, завершивших службу, через доступ к образовательным практикам мирового уровня и должна стать одним из ключевых элементов долгосрочной стратегии Фонда по развитию лидерства в Украине.

"Те, кто защищал Украину, уже продемонстрировали исключительные лидерские качества. Они заслуживают всего самого лучшего - лучшего образования, реабилитации мирового уровня и высочайших стандартов поддержки во всех сферах. Эта лидерская программа в Йельском университете предоставляет им доступ к лучшему глобальному обучению. Наставничество профессоров мирового уровня вдохновит наших героев и героинь и предоставит им новые возможности, но я также убежден, что преподавателям Йельского университета и, собственно, всем нам есть чему поучиться у них", - отметил основатель фонда, бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук.

Пилотной фазой программы станет сотрудничество со Школой глобальных дел Йельского университета (Yale Jackson School of Global Affairs), которая готовит лидеров для работы с глобальными вызовами. В рамках этой программы первая группа из 15 украинских ветеранов и ветеранш отправится на интенсивное обучение в США в конце апреля 2026 года.

Участники проекта будут работать с ведущими преподавателями и практиками в сферах лидерства, стратегического мышления и принятия решений в сложных условиях. Полученные знания они смогут применять во всех сферах жизни: военной службе, сообществах, бизнесе и гражданском обществе.

"Для нас большая честь приветствовать этих ветеранов в стенах Йель-Джексон. Наши преподаватели и старшие научные сотрудники являются ведущими экспертами в области истории, экономики, политических наук и практики международных отношений - и они предложат участникам новый взгляд как на их предыдущий опыт, так и на будущие возможности", - отметил профессор международных отношений и декан Школы глобальных дел Джексона Йельского университета Джим Левинсон.

Отметим, что Школа глобальных дел Джексона Йельского университета является профессиональным учебным заведением, предлагающим междисциплинарные академические программы для подготовки лидеров в сфере международных отношений и глобальной политики. Ее магистерские программы включают Master of Public Policy и Master of Advanced Study in Global Affairs, а также ряд совместных и бакалаврских программ.

Напомним, что Фонд Виктора Пинчука уже на протяжении двух десятилетий поддерживает развитие нового поколения лидеров в Украине через такие программы, как лидерские семинары Aspen, крупнейшую стипендиальную программу в стране Завтра.UA и международную программу WorldWideStudies. Теперь их дополнит и лидерская программа UVLP.

Также UVLP станет частью инициатив Виктора и Елены Пинчуков, ориентированных на ветеранов и военных: сеть высокотехнологичной физической реабилитации военных и ветеранов RECOVERY, программу поддержки психического здоровья военных, ветеранов и их семей "ПОВЕРНЕННЯ", а также Message from the Frontline, которая способствует обмену мнениями украинских ветеранов и военных с западными высокопоставленными чиновниками.

