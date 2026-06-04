Традиции, которые объединяют: День вышиванки в БаДМ

Каждый год в третий четверг мая отмечается День вышиванки – праздник украинской идентичности, объединяющий людей во многих уголках мира и напоминающий о культурных корнях. В одном из ведущих фармдистрибьюторов Украины – БаДМ – также сформировались многолетние традиции празднования Дня вышиванки. В компании уважают многовековое культурное наследие, которое ныне стало символом несокрушимости.

Когда праздник становится частью традиций команды

Этот праздник в БаДМ отмечают все структурные подразделения, обеспечивающие бесперебойную поставку медикаментов и лекарственных средств в более чем 18 тысяч аптек и больниц.

Обычно в этот день сотрудники приходят на работу в традиционных украинских вышиванках. Во всех регионах присутствия компании для работников организовывают тематические мероприятия.

Видео дня

Украшением торжества является конкурс "А над миром украинская вышивка цветет" среди мастериц вышивки. Каждая из участниц собственноручно создает этническую украинскую одежду. Только за последние три года представительницы разных областей изготовили более 50 уникальных работ – как для себя, так и для членов своих семей. В этом году во время официального мероприятия состоялась онлайн-презентация, во время которой рассказывали об опыте вышивальщиц, а также о символике цветов и орнаментов.

От детского увлечения к творческому мастерству

Почти в каждом структурном подразделении есть свои мастерицы вышивки. Так, одна из них – Ольга Палий, которая работает уже почти два года в центральном офисе БаДМ.

"Свою первую вышиванку я создала в пятом классе. Я собирала информацию, советовалась с мамой и бабушкой, получала навыки на уроках труда, формируя собственное видение работ – все для того, чтобы научиться создавать качественную вышивку. Больше всего мне нравится современный формат – добавление бисера, блеска и особенностей узора", – рассказывает Ольга.

Ольга Михайловна с детства увлекалась шитьем и вязанием, а сегодня с воодушевлением создает самобытную одежду.

"Для меня украинская вышиванка – это символ нашей нации. Если она женская – это красота и уверенность; если мужская – это мужество, пропитанное духом казачества", – отмечает мастерица.

Искусство, зашифрованное в нитях

Каждый орнамент и цвет имеет собственное значение. Об этом много знает Надежда Семчук, работающая укладчицей продукции медицинского назначения в структурном подразделении Ивано-Франковской области. Сотрудница отдает предпочтение борщевской вышивке, которая внесена в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины.

"В каждой вышивке есть свой символ: ромб – плодородие, крест – защита, цветы – красота и продолжение рода. Я начала создавать вышиванки для своего мужа и детей еще в начале нашей совместной жизни. С опытом мои работы становились всё более изысканными", – рассказывает Надежда Семчук.

Надежда Романовна родом из Коломыи – города, который, по словам мастерицы, является настоящим центром украинской вышивки.

"С детства я видела работы своей бабушки, среди которых было много бытовых вещей: полотенца, покрывала и т.д. Этим делом также занималась моя мама, в детстве для нас она вышивала рубашки. Сейчас уже я дарю своим троим детям одежду, пропитанную материнской любовью и народной культурой", – делится Надежда Семчук.

Культурный код украинской нации

Традиции в БаДМ выходят за рамки обычного празднования, превращаясь в пространство взаимной поддержки и вдохновения.

"Украинская вышиванка – это напоминание о глубоком культурном коде, сформированном поколениями и сохраненном в современности. В компании поддерживают такие инициативы, ведь они способствуют сохранению культурного наследия, объединяют сотрудников вокруг общих ценностей", – отмечает и. о. генерального директора ООО "БаДМ" Дмитрий Бабенко.