Теракт в Киеве: стрелок называл себя генералом российской армии, - глава Нацполиции

58-летний Дмитрий Васильченков, устроивший стрельбу в Голосеевском районе Киева, в результате которой погибли люди, называл себя генералом российской армии.

Об этом рассказал глава Нацполиции Иван Выговский. По его словам, на устройстве стрелка нашли видеозаписи, которые показали, что он сам снимал себя во время стрельбы.

"Когда мы посмотрели определенные файлы в его телефоне, оказалось, что он постоянно снимал себя там, где стрелял. Когда он ходил по подъезду, он называл себя генералом российской армии. Мы понимаем, что у него были определенные проблемы", – сказал Выговский.

Теракт в Киеве: что известно

Как сообщал УНИАН, 18 апреля мужчина открыл огонь по прохожим в Голосеевском районе Киева. Затем он зашел в супермаркет, где взял людей в заложники.

На место происшествия прибыли спецназовцы, которые 40 минут вели переговоры со стрелком. В конце концов, его ликвидировали.

Экипаж с правоохранителями прибыл на вызов о стрельбе и имел при себе оружие. Однако полицейские не применили его, хотя имели на это право, и покинули место происшествия, оставив раненых гражданских. Полицейским-беглецам избраны меры пресечения.

Известно, что нападавший поджог квартиру перед тем, как выйти с оружием на улицу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Долгое время жил в Донецкой области. Родился в России.

По версии полиции, поводом для стрельбы стала бытовая ссора. Полиция установила всю хронологию события, которое началось с бытовой ссоры между соседями.

Вас также могут заинтересовать новости: