В ТЦК рассказали, как бойцам избежать тюрьмы после СЗЧ: пошаговый алгоритм действий

В центре объяснили, что такая возможность прямо предусмотрена Уголовным кодексом Украины.

Военнослужащие, которые впервые самовольно покинули часть (СОЧ, далее СЗЧ) во время военного положения, получили шанс на освобождение от уголовной ответственности. Об этом сообщает Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Facebook.

Как говорится в сообщении, такая возможность прямо предусмотрена частью 5 статьи 401 Уголовного кодекса Украины.

Однако по мнению специалистов, решение об освобождении не является автоматическим – его принимает исключительно суд при условии строгого соблюдения процедуры.

Согласно разъяснению, чтобы воспользоваться этой нормой, военнослужащий должен выполнить четкий перечень действий:

подать рапорт с намерением продолжить военную службу;

получить письменное согласие командира воинской части или батальона резерва;

обратиться к следователю, прокурору или суду с просьбой о возвращении на службу.

По имеющимся данным, после выполнения этих шагов все материалы передаются в суд. Именно орган правосудия принимает окончательное решение.

"Главное – действовать в рамках закона и не медлить с возвращением к исполнению обязанностей военной службы", – отмечают во Львовском ТЦК.

Проблемы в ВСУ

Ранее УНИАН писал о наиболее распространенных правонарушениях среди военных. По словам заместителя начальника Военной службы правопорядка ВСУ Евгения Свидерского, чаще всего фиксируются случаи самовольного оставления части (СЗЧ) и нарушения правил обращения с оружием.

Свидерский подчеркивает, что такие действия оказывают системное негативное влияние, поскольку подрывают дисциплину и ставят под угрозу выполнение боевых задач всего подразделения. Кроме того, упоминается рост количества жалоб граждан на действия ТЦК и текущее состояние мобилизационных процессов в Украине.

