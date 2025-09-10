ООО "ТД "Династия" опровергла обвинения журналистов проекта "Бигус.инфо" в завышении цен на строительные материалы для строительства фортификационных укреплений в Сумской области.
Об этом компания сообщает в колонке на БизнесЦензоре, обнародовав соответствующие документы как самого подрядчика, так и его поставщика.
Согласно документам, по заключенным в 2024 году с Сумской ОГА контрактам на строительство фортификаций ООО "ТД "Династия" выполнило работ на 118,77 млн грн (без НДС).
При этом прибыль компании по всем этим контрактам до налогообложения составила менее 1 миллиона - 896,86 тыс. гривень, а после уплаты налога по ставке 18% прибыль составляет лишь 735,43 тыс. гривень, или 0,6% от суммы контрактов.
А с учетом других расходов, по итогам деятельности в 2024 году ООО "ТД "Династия" получила чистый убыток в размере 6,43 миллиона гривень, свидетельствует обнародованная налоговая отчетность предприятия.
ООО "ТД "Династия" также опровергает информацию журналистов, что его поставщики завышали цены на стройматериалы для возведения укреплений.
В частности, согласно отчетности упомянутого в сюжете поставщика ООО "Шостстройресурс", наценка на стройматериалы составляла всего 5-7%, а чистая прибыль за 2024 год - всего 629,2 тыс. гривень.
В частности, наценка "Шостстройресурс" при поставке блоков потернов на общую сумму 13,92 млн грн составила лишь 5%, или 668,15 тыс. грн, а не "два миллиона гривень", как заявляли журналисты.
При этом цена конкретных моделей блоков, которые "Шостстройресурс" покупал у производителя, составляла 75-80 тысяч гривень, а продавал он их ООО "ТД "Династия" по 84 тысячи. В свою очередь "ТД "Династия", согласно договору с ОВА, не имела права делать наценку на строительные материалы, которые она закупает для строительства.
В компании предполагают, что подсчеты журналистов могли быть сделаны на основе предыдущих закупочных документов начала 2024 года, когда на рынке существовал дефицит такой продукции, а цены на нее могли быть выше.
Впрочем, летом 2024 года, когда дефицит исчез, а рыночные цены на некоторые позиции начали снижаться, ООО "ТД "Династия" вместе с ООО "Шостстройресурс" пересмотрели закупочные цены на все приобретенные с начала года в сторону снижения, о чем свидетельствуют официальные документы.
Аналогичным образом "ТД "Династия" обнародовало документы, которые опровергают обвинения в закупке по завышенным ценам и других стройматериалов.
"Если бы журналисты обратились к компании, мы предоставили бы все исчерпывающие ответы и цифры. К сожалению, они не воспользовались этим базовым правилом журналистики", - отметили в компании.
Полный ответ компании читайте по ссылке.