Смерть пациентов после лечения в клинике 'Одрекс': адвокаты рассказали, как медучреждение может избежать ответственности

Среди умерших пациентов - известный украинский бизнесмен Аднан Киван.

Скандальная частная клиника "Одрекс", после лечения в которой умерли несколько пациентов, может избежать ответственности из-за переоформления медучреждения на другое юридическое лицо. Такая манипуляция позволяет клинике не предоставлять следствию документацию о ее предыдущей деятельности, сообщил во время пресс-конференции в Киеве 27 января 2028 года адвокат "Одрекса" Маси Найем.

По словам адвоката, появление нескольких новых юридических лиц после трагедии - это чисто бизнес-моменты, не связанные с данными инцидентами.

"Есть еще одно объединенное уголовное дело, оно касается нашего юридического лица, которое сейчас имеет лицензию и осуществляет деятельность. К нему обратились правоохранительные органы с просьбой о выемке определенных документов самих пациентов. Но эта компания не является правопреемником предыдущей компании, она не может предоставить документы, которых у нее нет", - заявил адвокат "Одрекса" Маси Найем, говоря о ходе следствия по смерти пациентов.

Видео дня

Очевидно, речь идет об эпизоде от 2 июня 2025 года, когда группа людей, которые годами владели и управляли ООО "Дом медицины", одновременно вышла из его состава. В тот же день они создали новую компанию с похожим названием - "Медицинский дом "Одрекс". Уже 18 июля 2025 года новая компания получила "свежую" медицинскую лицензию.

"Для чего это делается? Мы понимаем, что следующим шагом, как только к нам придут, а точнее уже пришли за изъятием документов, - мы их не сможем предоставить, потому что у нас их нет. Они есть у старой компании", - пояснил Найем.

В то же время адвокаты "Одрекса" убеждают, что такая "шахматная доска" с ООО никак не связана с тем, что клиника пытается избежать ответственности, а вместо этого имеют место только бизнес-соображения.

"Что касается (нескольких - УНИАН) юридических лиц. Проверки не установили никаких нарушений. Юридические лица были созданы не потому, что боялись ответственности. По факту пришла проверка, она пришла буквально неделю-полторы назад, закончилась, она длилась четыре дня, и это уже вторая проверка, и по факту никаких нарушений не было найдено. Что касается количества (юридических лиц - УНИАН), я думаю, что ни я, ни Дима (медицинский директор Дмитрий Гавриченко, меддиректор медицинского дома "Одрекс" - УНИАН) не уполномочены владельцами клиники раскрывать коммерческую информацию и конфиденциальную информацию", - отметил адвокат.

При этом Найем заявил, что юридические лица были созданы именно в таком количестве, в котором они нужны для того, чтобы клиника могла предоставлять медицинские услуги: "Это детали, в которые я не хотел бы сейчас углубляться".

Другой адвокат "Одрекса" Анна Калинчук отметила, что клиника не несет ответственности за действия врачей.

"Если формулировать вопрос об ответственности юридического лица, то это конструкция юридически ни на что не способна. Потому что в вопросах врачебной ошибки юридическое лицо никогда не несет ответственности. В Украине, в принципе, исключена уголовная ответственность юридического лица. То есть, отвечая на ваш вопрос, зарегистрировано ли большое количество юридических лиц с целью избежать ответственности, это однозначно нет, потому что юридическое лицо невозможно привлечь к ответственности, а значит в этом нет никакого смысла", - сказала Калинчук.

Как известно, скандал вокруг одесской клиники "Одрекс" развернулся после того, как стало известно о смерти одного из ее пациентов - известного украинского бизнесмена Аднана Кивана. После открытия уголовного производства по этому факту, свои истории публично начали рассказывать и родственники других пациентов, умерших после лечения в "Одрекс".

Вас также могут заинтересовать новости: