Согласно экспертизе, при условии своевременной диагностики и надлежащего лечения мужчина мог прожить значительно дольше.

Смерть известного 62-летнего застройщика в Одессе могла произойти из-за ошибки нескольких врачей из известной частной клиники. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о бизнесмене Аднане Киване, который умер в Одессе в конце октября 2024 года. Его смерть вызвала большой резонанс.

Согласно сообщению, 62-летний бизнесмен в течение нескольких месяцев лечился от онкологического заболевания в частном медицинском учреждении Одессы. Согласно выводам экспертизы, смерть пациента была условно предотвратимой: при условии своевременной диагностики, надлежащей оценки состояния и надлежащего лечения он мог прожить значительно дольше.

"Однако врачи частной клиники допустили существенные нарушения в оказании медицинской помощи. В результате у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти", - заявили в полиции.

Говорится, что следователи при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований собрали достаточно доказательств, подтверждающих причинно-следственную связь между ненадлежащими действиями медицинских работников и наступлением смерти пациента.

Сейчас врачу-хирургу и врачу-онкологу частного медучреждения сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больного (ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет.

Сейчас готовится ходатайство о круглосуточном домашнем аресте и отстранении фигурантов от занимаемых должностей.

В Офисе Генерального прокурора, который ведет процессуальное руководство дела, напомнили, что потерпевший - известный бизнесмен, владелец одной из крупнейших девелоперских компаний в Украине и медиа.

По данным следствия, в течение мая - в октябре 2024 года мужчина проходил лечение в медицинском учреждении, а врачи, которые стали фигурантами производства, оказывали ему медицинскую помощь.

"Как засвидетельствовано комиссионной судебно-медицинской экспертизой, при оказании медицинской помощи не было обеспечено надлежащего реагирования на признаки осложнения и приняты необходимые меры для его своевременного лечения", - отмечают прокуроры.

В рамках следствия продолжаются следственные и процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств совершения преступления и установления всех причастных лиц.

Смерть Аднана Кивана - что известно

Напомним, 28 октября 2024 года в Одессе похоронили украинского миллионера арабско-сирийского происхождения Аднана Кивана. Смерть бизнесмена, который был основателем корпорации KADORR Group, вызвала большой резонанс. Говорилось, что он умер на 62-м году жизни. Он был крупнейшим арабским инвестором в Украине, известным своими успешными бизнес-проектами, социальными инициативами, а также благотворительностью и меценатством.

У Кивана остались семья - жена, трое детей, внуки.

Согласно открытым источникам, Аднан Киван родился во влиятельной сирийской семье, образование получал в Одессе (на то время в УССР), является основателем компании "KADORR Group", издания "Kyiv Post" и "7 Канала" в Одессе (канал ранее заявил о прекращении своей деятельности).

На средства бизнесмена построен Арабский культурный центр в центре Одессы. Компанией построено почти полсотни комплексов "Жемчужина", жилые комплексы "Оазис", "Дубаи в Одессе", БЦ "Наполеон", ТЦ "Кадорр", бизнес-центр "Kadorr", бизнес-центр "Французский бульвар", "Kadorr City Mall", торговый центр на Асташкина, торговую галерею "Kadorr".

В 2021 году Forbes оценил состояние Аднана в 240 млн долларов. Ранее сообщалось, что сам бизнесмен оценивал свое состояние в 1 млрд. долларов. Его семье принадлежит более 40 жилых комплексов в Одессе и Киеве. Бизнесмен входит в список 5 крупнейших рантье.

Имя бизнесмена фигурировало в нескольких скандалах, связанных со строительством - Геннадий Труханов (в то время - мэр Одессы) упрекал бизнесмена, что тот якобы незаконно застраивает город. А предприниматель обвинял местные власти в коррупции, в частности из-за того, что Kadorr построил больницу скорой помощи, которую подарил городу, а власть передала больницу в частные руки.

