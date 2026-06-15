В Украине ввели новые контракты для военных с точными сроками службы

Теперь все военнослужащие имеют право подписать контракты на срок от 6 до 24 месяцев.

Кабинет министров опубликовал постановление о введении новых контрактов на военную службу с точными сроками службы. Документ появился на сайте правительства Украины.

Согласно постановлению, начиная с 15 июня можно заключить новые пехотно-штурмовой, боевой или базовый контракты на военную службу в ВСУ и других подразделениях Сил обороны Украины. Проект будет действовать до июня 2028 года.

В Министерстве обороны уточнили, что теперь все военнослужащие имеют право подписать контракты на срок от 6 до 24 месяцев.

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На боевых должностях:

для действующих военнослужащих - 10 месяцев;

для граждан из запаса - 14 месяцев;

для граждан из запаса с боевым опытом - от 6 месяцев.

В Минобороны отметили, что для остальных должностей предусмотрены контракты сроком на 24 месяца.

Кроме того, для всех должностей гарантированы отсрочки от призыва сроком не менее 6 месяцев. За каждый месяц выполнения боевых задач прибавляется еще 3 месяца отсрочки, а за каждый год службы с 2022 года до подписания нового контракта - еще 6 месяцев. Также еще по одному месяцу отсрочки дается за каждый год службы в армии до 2022 года.

В Минобороны подчеркнули, что общая продолжительность отсрочки определяется по совокупности всех оснований.

Выплаты по новым контрактам

В Минобороны поделились, что с 15 июня все военнослужащие без дополнительных выплат, но непосредственно причастные к обеспечению жизнедеятельности воинских частей, будут получать не менее 30 000 гривень в месяц.

Также вводятся новые доплаты для военнослужащих:

20 000 гривень - за сутки ведения штурмовых действий в глубине обороны своих войск;

40 000 гривень - за сутки ведения штурмовых действий в глубине обороны врага.

Выплаты за выполнение боевых задач пропорционально времени выполнения соответствующих задач:

до 100 000 гривень - базовая боевая выплата для первого эшелона обороны или наступления;

170 000 гривень - выплата до взводного опорного пункта;

70 000 гривень - выплата до ротного опорного пункта;

50 000 гривень - на пунктах управления.

Кроме того, за взятие в плен врага предусмотрена выплата в размере 100 000 гривень. За уничтожение живой силы противника государство дополнительно выплатит 15 000 гривень.

В Минобороны добавили, что также устанавливается дополнительное вознаграждение инструкторам в воинских частях в размере от 15 000 до 30 000 гривень пропорционально в расчете на месяц.

После увольнения военные получат отсрочку, пропорциональную дням на фронте

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что военнослужащие, которые будут уволены со службы, смогут получить отсрочку от повторного призыва, продолжительность которой будет зависеть от количества времени, проведенного на фронте.

По его словам, речь идет о поэтапном механизме демобилизации, который предусматривает не только увольнение со службы, но и дальнейшую отсрочку от мобилизации.

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