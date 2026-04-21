Почти все украинцы потребляют русскоязычный контент: Минкульт раскрыл цифрами

Почти четверть этих украинцев делают это каждый день.

На пятый год полномасштабной войны России против Украины исследования показывают, что более 70% украинцев до сих пор потребляют русскоязычный контент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила Татьяна Бережная, вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры, во время дискуссионного мероприятия "Как уменьшить влияние российского контента в Украине?".

Бережная отметила, что президент Владимир Зеленский поставил задачу запустить программу создания украинского культурного продукта в различных сферах. Соответствующая программа получила название "Тысячевесна" и имеет бюджет 4 млрд грн.

Как отметила министр, с целью подготовки этой программы к практической реализации сначала необходимо было понять потребительские потребности украинцев. Для этого было проведено исследование совместно с исследовательской компанией Gradus. Полученные результаты были взяты за основу для программы "Тысячевесна".

"Когда мы проанализировали украинское потребление контента... Мы узнали, что на пятом году полномасштабной войны 71% украинцев регулярно потребляют русскоязычный контент. И почти четверть из них – делают это ежедневно. Очень трудно это представить, понимая, что Россия убивает нас ежедневно, но, тем не менее, такие факты есть", – подчеркнула Бережная.

По ее словам, одним из ключевых открытий исследования стало то, что украинцы потребляют российский контент скорее из-за значительной доступности продуктов на русском языке, а не из-за идеологических убеждений или взглядов.

"Контент – это огромный инструмент влияния. Мы очень часто его недооцениваем, но очень часто российский контент – это ни для кого не сюрприз – продвигает пропаганду. Он обесценивает украинскую идентичность и нормализует агрессию", – отметила Бережная.

При этом ей досадно, что российский мультсериал "Маша и Медведь" в 2025 году собрал 800 млн просмотров. По ее убеждению, таким образом, российская культура проникает в сознание украинских детей.

Также анализ музыки, которую украинцы слушают на стриминговых платформах, тоже свидетельствует о том, что украинцы слушают российских исполнителей.

"Платформы работают по алгоритмам. TikTok, Instagram, YouTube дают нам контент, который мы потребляем. Эту волну уже невозможно остановить. Поэтому то, что мы можем сделать сегодня, – это создать все условия для создания качественной украинской альтернативы. Чтобы украинского контента, культурного продукта становилось много в разных сферах", – убеждена Бережная.

В свою очередь, Елена Ковальская, заместитель руководителя Офиса президента, отметила, что указанное исследование показывает, что "украинцы скорее потребляют украиноязычный контент, чем говорят на украинском в своей среде".

"Украинский контент, украинское искусство, украинская литература – это очень правильный ключ к тому, чтобы мы построили свою идентичность", – отметила Ковальская.

Вас также могут заинтересовать новости: