По мнению экспертов, методики, которыми пользуется языковой омбудсмен Креминь, не соответствуют требованиям закона о мониторинге соблюдения языковых квот в телеэфире.

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания заявляют, что не видят господства русского языка на телеканалах, как утверждает языковой омбудсмен Тарас Креминь.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Отмечается, что в некоторых обзорах сферы радио и телевидения, которые распространяются публично, авторы, проводя собственный мониторинг, анализируют ситуацию произвольно, например, взяв 8 часов вещания шести телеканалов двумя промежутками в произвольно определенные дни.

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«Однако действующим законодательством установлены четкие требования: для проведения такого мониторинга нужно пользоваться статьей 10 закона «О телевидении и радиовещании», которой предусмотрено, что в общем недельном объеме вещания общенациональных и региональных телеканалов передачи и/или фильмы, выполненные на государственном языке, должны составлять не менее 75% общей продолжительности передач и/или фильмов (или их частей) в каждом промежутке времени между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00», - напомнил регулятор.

По его мнению, поэтому для понимания объективной картины соблюдения телерадиоорганизациями требований языкового законодательства, а также для корректного сравнения с данными предыдущих лет, необходимо использовать данные недельного мониторинга в промежутках времени между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00, а именно проанализировать 105 часов эфира каждого телеканала, взятых в течение 7 дней подряд в упомянутых выше промежутках.

«В итоге несоответствующая методика при осуществлении мониторинга привела к искажению реальной картины соблюдения телеканалами требований языкового законодательства. Следствием таких действий стало не только указание недостоверных сведений в обзоре о положении украинского языка в Украине в 2020 году, но они в свою очередь поставили под сомнение исполнение Национальным советом своих полномочий, которые заключаются в осуществлении надзора и контроля за соблюдением требований языкового законодательства», - подчеркивается в сообщении.

Мониторинг Нацсовета

Отмечается, что Национальный совет провел собственный анализ эфира телевещателей и выявил, что языковые квоты не нарушены.

«Сообщаем, что, по данным мониторинга, который был проведен в соответствии с действующим законодательством, все 6 каналов в течение недели 26 октября - 1 ноября 2020 года выполняли языковые квоты: наибольший показатель вещания на государственном языке - 97% - у «Нового канала», наименьший - 78% - у телеканала «Интер», - констатирует регулятор.

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Также в Нацсовете пояснили, что в соответствии с пунктами 5, 6 статьи 10 закона «О телевидении и радиовещании» передача, транслируемая в прямом эфире, считается выполненной на государственном языке, если выступления ее ведущих выполнены на украинском языке. В передачах, которые выходят в записи или повторе, все реплики лиц, участвующих в них, должны быть выполнены, дублированы, озвучены на украинском языке.

«То есть законодательство разрешает вещателям 26 часов в неделю в промежутках между 7:00 и 22:00 и всю остальную часть суток использовать любые другие языки. Именно с учетом этих норм закона вещатели строят и сетку вещания, и планы собственного производства. И именно эти нормы учитываются при осуществлении мониторинга Национальным советом», - подчеркнули в Нацсовете.

Вместе с тем регулятор считает, что методика языкового мониторинга телеканалов должна быть изменена, чтобы учитывать не только часы прайм-тайма.

«Регулятор не наделен правом законодательной инициативы, но при обсуждении языкового законодательства неоднократно подчеркивал необходимость регулирования именно суточного объема вещания и более четкого определения языка при создании и трансляции кинофильмов. Но законодатель прислушался к аргументам индустрии о постепенном наполнении эфира государственным языком и закрепил в законе нормы, приведшие к ситуации, которую мы сегодня обсуждаем», - отметили в Нацсовете.

Двуязычие в телеэфире

6 ноября языковой омбудсмен Тарас Креминь на презентации исследования «Положение украинского языка в Украине в 2020 году» заявлял, что за текущий год зафиксирован дальнейший рост доли русского языка в телеэфире, в то время, как украинского языка значительно меньше предусмотренных законом 75%.

Согласно этому исследованию, второй год подряд происходит рост русского языка в телепространстве. В частности, доля украинского языка в прайм-тайм шести ведущих телеканалов, которая начала снижаться еще в прошлом году, в октябре 2020 года упала до 41%. А сугубо русскоязычные программы составляли 46%.

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Автор: Дмитрий Хилюк