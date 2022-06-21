Отмечается, что популярные произведения зарубежных авторов можно будет издавать и распространять исключительно на государственном языке.

В Украине не будут ограничивать издание произведений российских классиков, написанных на языке оригинала.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщила народный депутат от "Слуги народа", член парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

Она напомнила, что Верховная Рада приняла закон, согласно которому нельзя будет ввозить в Украину и распространять книги, изданные в России, Беларуси и на оккупированных территориях.

"При этом российские книги, написанные на языке оригинала, могут издаваться в Украине с серьезными ограничениями. Не ограничены в издании книги российских классиков, однако нельзя будет ввозить, издавать и распространять популярную зарубежную литературу в переводе на русский. Такие книги должны быть переведены из языка оригинала на украинский", - сообщила Гришина.

По ее словам, этим законом государство защитит издательства от неравноправной конкуренции с русскоязычными изданиями, которая до сих пор существует.

Как сообщила депутат, согласно закону, с 1 января 2023 года книги в Украине можно будет издавать и распространять на государственном языке, языках коренных народов и официальных языках Европейского Союза. Будет запрещен ввоз книг, написанных гражданами РФ, а также антиукраинской литературы.

В то же время книжные магазины смогут получать от государства компенсацию на аренду помещений.

Также, как сообщила Гришина, украинцы будут иметь право на получение бесплатных сертификатов на покупку книг дважды в жизни – при рождении и получении паспорта.

Как сообщал УНИАН, 19 июня парламент принял закон о внесении изменений в некоторые законы по установлению ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины (№7459).

Этим законом, в частности, запрещается выпуск, ввоз, распространение в Украине книг, содержащих произведения авторов - граждан России. В то же время этот запрет не будет распространяться на книги, изданные в Украине до 1 января 2023 года.

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