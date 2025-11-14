Этот механизм будет очень похож на онлайн-бракосочетание, говорит заместитель министра.

Услугу онлайн-развода в приложении "Дія" планируют запустить предварительно в первом квартале 2026 года. Такое заявление сделала в интервью изданию "РБК-Украина" заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

Отмечается, что сроки запуска услуги могут корректироваться в зависимости от приоритетов, определенных правительством и президентом Украины. Однако, по словам Коваль, эту функцию обязательно реализуют.

Этот механизм будет очень похожим на онлайн-бракосочетание. Развестись через приложение будет возможность только у пар, которые не имеют несовершеннолетних детей – система будет проверять информацию автоматически. Кроме того, обе стороны должны дать согласие – один участник брака подает запрос на развод, другой его подтверждает.

Сам же развод будет происходить через месяц после подтверждения.

Что касается вопроса раздела имущества, то он решается в отдельном порядке, говорит заместитель министра. Она добавила, что перед запуском эту функцию проверят в режиме бета-тестирования.

Другие услуги в приложении "Дія"

Украинцы от 40 лет получат деньги на медосмотр. Оформить выплату можно через "Дію". Программа должна стартовать с 1 января 2026 года.

Кроме того, теперь в "Дії" можно заказать выписку о несудимости с апостилем. Получить документ можно "Укрпочтой" или забрать самостоятельно в МВД в Киеве.

