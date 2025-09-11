Документ можно будет получить "Укрпочтой" или забрать самостоятельно в МВД в Киеве.

Отныне в государственном приложении "Дия" можно получить выписку о несудимости с апостилем. Документ необходим при поступлении в иностранный вуз, для поиска работы за рубежом, при оформлении визы или вида на жительство за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба "Дии" в Telegram.

Отмечается, что как только документ будет готов, его можно будет получить "Укрпочтой" или забрать самостоятельно в МВД в Киеве.

Как заказать выписку через "Дию":

обновить и авторизоваться в приложении "Дия";

перейти в Сервисы - Справки и выписки - Выписка о несудимости;

выбрать цель запроса, тип выписки и заполнить данные о себе;

выбрать формат документа: цифровой или бумажный;

указать способ получения бумажной выписки;

добавить контакты;

проверить данные и отправить.

Если выбрали бумажную выписку, то нужно оплатить услугу в течение 24 часов, и документ возьмут в работу. Услуга доступна для пользователей от 14 лет, которые авторизованы в "Дие", имеют налоговый номер и ID-карту (биометрический паспорт или вид на жительство).

последние новости

1 сентября на государственном портале "Дия" запустили персонального ИИ-ассистента "Дия.АІ", который будет предоставлять государственные услуги и консультировать пользователей. Сейчас "Дия.АІ" работает в формате открытого бета-тестирования. Вскоре эта функция будет доступна и в мобильном приложении.

С началом нового учебного года в "Дие" также запустили новую услугу, которая поможет студентам быстро поселиться в общежитии. Теперь зарегистрировать место жительства в общежитии можно онлайн через приложение.

