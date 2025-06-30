Водители, которые потеряли или повредили техпаспорт, теперь могут заменить его онлайн.

В государственном приложении "Дия" добавили новую услугу для водителей - замену техпаспорта онлайн. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Если вы потеряли техпаспорт, повредили его, изменили номерные знаки или просто хотите перейти на цифровой формат - все можно сделать онлайн в "Дие". Быстро, удобно, без лишнего стресса", - отметил министр.

Для того, чтобы воспользоваться услугой необходимо через приложение "Дия" перейти в раздел "Сервисы", "Водителю", "Замена техпаспорта". Следующим шагом нужно подписать заявление и указать удобный способ доставки - отделение или курьер "Укрпочты". В Минцифры добавили, что оплатить услугу нужно в течение 24 часов.

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Услуга доступна, если:

вам 18 или более лет;

в "Дие" есть налоговый номер (РНУКПП);

имеете биометрический документ в "Дие" (паспорт или удостоверение);

вы владелец авто и имеете свидетельство о регистрации.

"Дия" - последние новости

В мае стало известно, что на государственном портале "Дия" снова стали доступны услуги снятия и изменения места жительства. Чтобы воспользоваться услугой на портале, нужно всего несколько минут.

Ранее сообщалось, что на портале "Дия" расширили возможности для подачи заявлений в международный Реестр убытков, чтобы каждый пострадавший украинец получил компенсацию за физическую и моральную боль из-за преступлений России против Украины.

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