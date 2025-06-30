В государственном приложении "Дия" добавили новую услугу для водителей - замену техпаспорта онлайн. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
"Если вы потеряли техпаспорт, повредили его, изменили номерные знаки или просто хотите перейти на цифровой формат - все можно сделать онлайн в "Дие". Быстро, удобно, без лишнего стресса", - отметил министр.
Для того, чтобы воспользоваться услугой необходимо через приложение "Дия" перейти в раздел "Сервисы", "Водителю", "Замена техпаспорта". Следующим шагом нужно подписать заявление и указать удобный способ доставки - отделение или курьер "Укрпочты". В Минцифры добавили, что оплатить услугу нужно в течение 24 часов.
Услуга доступна, если:
- вам 18 или более лет;
- в "Дие" есть налоговый номер (РНУКПП);
- имеете биометрический документ в "Дие" (паспорт или удостоверение);
- вы владелец авто и имеете свидетельство о регистрации.
"Дия" - последние новости
В мае стало известно, что на государственном портале "Дия" снова стали доступны услуги снятия и изменения места жительства. Чтобы воспользоваться услугой на портале, нужно всего несколько минут.
Ранее сообщалось, что на портале "Дия" расширили возможности для подачи заявлений в международный Реестр убытков, чтобы каждый пострадавший украинец получил компенсацию за физическую и моральную боль из-за преступлений России против Украины.