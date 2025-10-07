Программа стартует с 1 января 2026 года.

В Украине планируется запуск новой общенациональной программы профилактических медицинских осмотров (чекапов) для украинцев в возрасте старше 40 лет, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы запускаем общенациональную кампанию профилактических медицинских осмотров, направленных на выявление сердечно-сосудистых заболеваниях, диабета и ментальных расстройств", - сказал Ляшко на Youtube-канале Минздрава.

Он пояснил, что через месяц после достижения 40 лет, всем украинцам в Дії будет приходить уведомление в Дії о том, что они могут воспользоваться программой национального чекапа и проверить состояние своего здоровья.

"Вы заказываете и вам придут средства на карточку, которая создана в Дії. И вы выбираете учреждение здравоохранения, в котором можете пройти перечень лабораторных или инструментальных исследований и после этого получить консультацию врача, или перенаправление к узкопрофильному специалисту в случае выявления отклонений в состоянии здоровья", - сказал Ляшко.

Также он добавил, что украинцы могут получить электронный рецепт на бесплатные лекарственные средства, которые помогут вылечить выявленную болезнь или удерживать ее, чтобы она не прогрессировала.

Кампания профилактических медосмотров стартует с 1 января 2026 года. В проекте госбюджета на эту программу предусмотрено 10 миллиардов гривен.

Программа медицинских чекапов - что еще известно

Ранее сообщалось, что к программе медицинских чекапов планируют привлечь не только государственные, но и частные больницы. Ляшко в частности заявлял, что в этом случае сервис является "одной из приоритетных задач".

Что касается самого чекапа, то по словам Ляшко, он будет включать конкретные услуги для каждого участника программы. Далее, если же возникает потребность - человек будет проходить дополнительное обследование.

