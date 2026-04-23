Глава Нацполиции рассказал, каким количеством оружия владеют украинцы

По состоянию на 1 апреля 2026 года на территории страны зарегистрировано 812 тысяч владельцев оружия.

В распоряжении украинцев находится 1 166 001 единица оружия. Преступления с применением оружия, которое раздавали в начале войны, не совершаются. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Национальной полиции Иван Выговский.

По его словам, для недопущения свободной утечки огнестрельного оружия проводится большое количество мероприятий – проведение оперативных закупок для перекрытия каналов сбыта; обеспечение деятельности блокпостов во взаимодействии с военнослужащими ВСП и НГУ; систематическое изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки.

"По состоянию на 1 апреля 2026 года на территории государства зарегистрировано 812 тысяч владельцев оружия и специальных средств, в владении которых находится 1 166 001 единица огнестрельного оружия и специальных средств", – сказал Выгивский.

Видео дня

В то же время он добавил, что преступления с применением оружия, которое раздавали в начале войны, не регистрировались.

"Давайте возьмем ситуацию в первые дни войны, когда гражданам для самозащиты раздавали оружие, в том числе Национальная полиция. Я могу на сегодняшний день четко сказать, что преступления с его использованием не совершаются. То есть люди действительно держат это оружие для отпора", – рассказал глава Нацполиции.

Владение оружием

Как сообщал УНИАН, 18 апреля мужчина открыл огонь по прохожим в Голосеевском районе Киева. Затем он зашел в супермаркет, где взял людей в заложники.

После этого в обществе активизировался вопрос о праве владеть оружием для самозащиты. Военный эксперт Иван Тимочко заявил, что он поддерживает идею разрешения на короткоствольное оружие, подчеркнув, что это не изменит базовую готовность людей к защите.

Кроме того, Тимочко подчеркнул, что важным фактором является также психологический эффект: наличие оружия в обществе может заставить потенциального нападавшего несколько раз подумать перед действиями.

В то же время он подчеркнул, что наряду с правом на оружие должны быть четко прописаны и правила его использования.

