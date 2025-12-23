Древний артефакт станет частью экспозиции музея истории Украины в Киеве.

В Национальный музей истории Украины передали случайно найденные возле Радомышля Житомирской области редкосный меч времен Киевской Руси и два топора.

Как сообщается на странице учреждения в Facebook, неожиданный подарок музею сделали Виктор Мощенко и его дочь Наталья. Этот редкосный меч датируется второй половиной 10 - началом 11 веков. Именно такими мечами были вооружены варяжские дружины киевских князей. А то, что меч был найден возле Радомышля неслучайно, ведь это была территория бывших древлян, где происходили кровавые события времен Олега, Игоря и Ольги.

"Это было самостоятельное государство с развитой экономикой, княжеской властью и укрепленными городами, такими как Искоростень (современный Коростень), Вручий (сейчас - Овруч), Малин, Мическ и Микгород. Сегодня Микгород называется Радомышлем, именно возле него и случилась эта находка", - говорится в сообщении.

Как отмечают историки, древляне долгое время сопротивлялись власти Киевской Руси. Все началось в 884 году, когда киевский князь Олег совершил первый поход на древлян. Его преемник, Игорь, продолжал эти нападения и был казнен древлянами во время сбора дани. Окончательно их покорила княгиня Ольга в 946 году, которая полностью сожгла столицу древлян - Искоростень.

Реставратор музея Юрий Бут рассказал, что, несмотря на плохую сохранность клинка, он будет достойным экспонатом в экспозиции музея.

"Во-первых, этот меч найден с бутеролью (окончанием ножен), что случается нечасто. Бутероль бронзовая и декорирована серебряной инкрустацией. Также на удивление хорошо сохранились окончания рукояти и перекрестия. На мечах такого типа они всегда орнаментированы, каждый раз это другой, отличный декор. Судя по тому, что я вижу, здесь речь идет о крестах и плакировании серебром и медью", - добавил он.

Археолог Сергей Диденко считает это уникальным случаем, ведь известно точное место, где был найден артефакт.

"То, что он был с ножнами, позволяет предположить, что это меч из захоронения. Не исключено, что мы имеем дело с разоренным курганом. У меня уже есть договоренность с Институтом археологии о совместном обследовании этого места, что мы планируем осуществить в ближайшее время", - заявил Диденко.

В Канаде открыли чемодан с сокровищами Габсбургов

В канадском банковском хранилище после более 100 лет хранения открыли чемодан с королевскими драгоценностями семьи Габсбургов, которые десятилетиями считались утраченными навсегда. Среди находок - легендарный светло-желтый бриллиант весом почти в унцию, а также украшения, связанные с австрийской императорской семьей.

Как выяснилось, чемодан принадлежал императрице Зити - последней императрице Австро-Венгрии. Именно с ним она бежала от войны, революций и диктатур, когда Габсбурги теряли власть в Европе. После эмиграции в Канаду Зита положила чемодан в банковский сейф и приказала родственникам не открывать его по меньшей мере 100 лет после смерти императора Карла в 1922 году.

Инициатором открытия хранилища стал внук императрицы - Карл фон Габсбург-Лотринген. По его словам, найденные драгоценности сейчас принадлежат семейному трасту.

