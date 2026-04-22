'Правильный флаг' или опыт: Горбуненко поднял вопрос о роли украинских компаний в приватизации Одесского припортового завода

Александр Горбуненко, партнер компании "Агро Газ Трейдинг", которая ранее работала с Одесским припортовым заводом (ОПЗ) по давальческому контракту и планирует участвовать в его приватизации, заявил, что ключевыми критериями отбора инвестора должны быть опыт работы с активом и способность запустить предприятие.

Об этом он написал в Facebook, комментируя публикацию The New York Times о приватизации завода, после которой в Украине активизировалась дискуссия о потенциальных инвесторах ОПЗ.

По словам Горбуненко, акцент на привлечении международных игроков оставляет открытым вопрос о роли украинских компаний.

"Какую роль в этой конструкции отводят украинским компаниям? И по какому принципу планируют выбирать инвестора – по опыту работы с активом и стратегии развития или по "правильному флагу"?", – отметил он.

Горбуненко также раскритиковал подход, при котором происхождение инвестора рассматривается как фактор безопасности.

"Практика последних лет показывает: национальность инвестора не гарантирует безопасности. Под удары попадают активы с любой юрисдикцией", – подчеркнул он.

В то же время он напомнил, что ОПЗ уже имеет пример эффективной работы. В частности, в 2019–2021 годах АГТ обеспечила более 1,4 млрд м³ газа, что позволило произвести около 2 млн тонн продукции.

"Эффективная модель существует – и она была реализована на практике", – подчеркнул Горбуненко.

Горбуненко добавил, что компания АГТ готовится к участию в конкурсе и ожидает объявления четких условий приватизации и прозрачных процедур. Он также выразил надежду, что правила участия в приватизации на этот раз будут одинаковыми для всех потенциальных участников.

"Рассчитываем, что на этот раз правила игры будут одинаковыми для всех – без "квестов" и искусственных персонализированных барьеров", – добавил он.

Напомним, предыдущий конкурс по приватизации ОПЗ в ноябре 2025 года был признан несостоявшимся из-за отсутствия участников. В то же время Горбуненко утверждает, что АГТ безосновательно не допустили к предыдущему приватизационному конкурсу, а для компании создавались искусственные административные барьеры.

