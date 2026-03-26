Когда закончится война и вернутся ли украинцы: Кулеба дал откровенные ответы

Задача государства - "не рассказывать, как мы всех вернём", а создать соответствующие инструменты, отметил бывший глава МИД.

В Украину вернется "критическое меньшинство" тех ее граждан, которые сейчас находятся за границей. Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Отвечая на вопрос, как и когда закончится война, Кулеба сказал, что не знает, и добавил: "В любой момент спросите у израильтянина: когда закончится война? Любая: с Газой, с Ираном, очередная с Газой, очередная с Ираном...".

Вернется "критическое меньшинство"

На вопрос, вернутся ли в Украину те граждане, которые сейчас находятся за границей, Кулеба высказал мнение, что вернется "критическое меньшинство".

Он отметил, что если люди уже устроили свою жизнь в другой стране, то вряд ли захотят возвращаться в Украину даже после окончания войны.

"Если украинское государство не развернет качественно новую политику в отношении украинцев за рубежом, то в следующем поколении цифра в 11 миллионов от Дмитрия (Дмитрий Лубинец – Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, – УНИАН), я думаю, точно сократится наполовину. То есть за одно поколение произойдет ассимиляция", – сказал бывший министр.

Две задачи для государства

Кулеба считает, что задачей государства является "не рассказывать, как мы всех вернем", мол, кто захочет, сам вернется, а создать инструменты, которые решат две задачи.

"Первая – украинец из поколения в поколение идентифицирует себя как украинец, где бы он ни был. Он связан со своим государством, он гордится тем, что он украинец", – пояснил он.

Вторая задача – чтобы эти украинцы стали политическим фактором в стране, где они находятся:

"Если в Польше два миллиона украинцев, давайте сделаем так, чтобы ни один польский политик не смог выиграть выборы без поддержки украинской общины. Если в Германии два миллиона украинцев – давайте сделаем то же самое".

Глобальная цель

Бывший министр также высказал мнение, что мы должны поставить себе цель, чтобы через 30 лет "премьер-министром или президентом любой иностранной страны стал выходец из Украины".

Украинцы за рубежом

Как сообщал УНИАН, в конце 2025 года Лубинец заявил, что 11 миллионов граждан Украины выехали за границу. В то же время он отметил, что официальная статистика Министерства иностранных дел немного ниже и составляет 8,5 млн. Впрочем, говорит омбудсмен, "мы понимаем, что часть не становится на консульский учет, поэтому органы власти Украины их не видят".

Вас также могут заинтересовать новости: