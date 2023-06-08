Сейчас общее поднятие уровня воды в акватории достигло 99 см, критической отметкой является 105 см.

Из-за теракта на Каховской ГЭС уровень воды в Николаеве достигает критического уровня - к нему осталось 6 см.

Как сообщил мэр города Александр Сенкевич, по состоянию на 08:00 наблюдалось общее поднятие уровня воды в акватории Николаева на 97 см, на 10:00 – уже на 99 см.

По данным Сенкевича, критической отметкой для Николаева является +105 см, то есть до критической "точки" остается 6 см.

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По его словам, динамика роста уровня воды вчера в акватории города после 15:00 уменьшилась – по состоянию на 8 утра 7 июня поднятие составляло 58 см, а на 21:00 – 86 см.

"Администрации районов обследуют территорию города. В отдельных самых низких местах укрепляют береговую линию вблизи жилых домов. Работники департамента ЖКХ обследуют подвалы многоэтажек", - заявил мэр.

Также он просит население быть внимательным и обходить подтопленные места, "не гулять" по нижней набережной в центре города.

"Из-за подъема воды там начали образовываться пропасти. Уже два человека чуть в них не попали. Хорошо, что обошлось без травм", - рассказал Сенкевич.

Мэр добавил, что коммунальщики перекрыли подходы к аварийным участкам, но некоторые горожане игнорируют заграждения.

Как известно, Николаев расположен на полуострове, образованном слиянием двух рек ‒ Ингула и Южного Буга, со стороны Черного моря омывается Бугским лиманом.

Подтопление Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС

Российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС ночью 6 июня, в результате чего подтопило десятки населенных пунктов Херсонской области как на правом берегу Днепра, так и на оккупированном левобережье.

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, затоплено 600 квадратных километров области, из них 32% – правобережье и 68% - это левый берег.

Из подконтрольной Украине части региона людей эвакуируют, в частности, в Одесскую и Николаевскую области.

На левом берегу оккупанты оставили жителей на произвол судьбы. Люди вынуждены эвакуироваться самостоятельно, а захватчики прикрываются ими, как "живым щитом".

Вечером 7 июня появилась информация о первых погибших во временно оккупированных Олешках. Пока известно о трех жертвах, однако их количество может быть большим.

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