Украинцу светит 15 лет, если его экстрадируют в Германию.

В ордере на арест украинца Сергея К., которого подозревают в подрыве газопроводов в Германии, ему инкриминируют преступления по трем статьям.

Немецкие СМИ, которые узнали подробности обвинений в отношении гражданина Украины, сообщили, что это такие статьи: "антигосударственная диверсия", "умышленный подрыв с использованием взрывчатых веществ" и "разрушение сооружений". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы, пишет ARD.

В документе говорится, что в начале сентября 2022 года Сергей К. прибыл на остров Рюген на заранее арендованной парусной яхте. Оттуда он якобы должен был координировать операцию и руководить командой диверсантов, которая, как предполагается, состояла из капитана, четырех водолазов и специалиста по взрывным устройствам.

Немецкие СМИ со ссылкой на ордер написали, что предполагаемые диверсанты установили 4 заряда весом от 14 до 27 кг каждый на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" на глубине около 70–80 м. В качестве взрывчатого вещества они использовали смесь гексогена и октогена, а на самих бомбах были часовые механизмы.

Арест украинца по подозрению в подрыве Северного потока

Российские газопроводы на территории Германии взорвались в сентябре 2022 года.

22 августа этого года стало известно, что в Италии задержали подозреваемого в этом преступлении. Сейчас итальняский суд решает вопрос об экстрадиции подозреваемого, который является гражданином Украины, в Германию, которая выдала ордер на арест.

В тот же день издание Wall Street Journal сообщило, что гражданин Украины Сергей К., является капитаном ВСУ в отставке. Он якобы возглавлял группу из двух солдат и четырех гражданских водолазов, завербованных спецслужбами Украины для установки взрывчатых веществ, повредивших подводные газопроводы.

